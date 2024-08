Una influencer de Only Fans se saca la bombacha y la deja escondida en lugares públicos

Escuchar

En el último tiempo, varios influencers de redes sociales crearon de cientos de retos virales en los que invitan a los usuarios a seguir sus pasos y grabarse haciendo alguna actividad que consideran “graciosa”. Una de ellas es la creadora de contenido de OnlyFans Chloe Lopez, que se volvió viral debido a un nuevo desafío: se saca la ropa interior en lugares públicos y la deja escondida.

La influencer británica ya era conocida por las imágenes y videos que sube sobre su vida cotidiana, pero ahora alcanzó más de 50 mil reproducciones y “me gusta” debido a este tipo de acciones. De vacaciones por España, se grabó en sitios muy visitados por los turistas como Alicante o Calpe mientras dejaba su ropa interior dentro de la cadena de supermercados Mercadona, una estación de servicio o una cafetería , entre otros.

Según ella misma expresó en sus redes, el objetivo de este “trend” es maximizar su alcance de usuarios y así promover su perfil de OnlyFans, a través del cual genera suscripciones e ingresos.

Pese a que a algunos usuarios les resultó divertida su actitud, la gran mayoría de los comentarios en sus posteos son de detractores. Ellos condenan el accionar de Lopez principalmente porque consideran desagradable el dejar la ropa interior en lugares donde puede ser encontrada por cualquier persona, sugieren que los supermercados podrían presentar denuncias por “poner en riesgo la salud pública” y porque creen desconsiderado el accionar de quitarse la ropa interior en público.

Por su parte, la influencer -que cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram- hace caso omiso de las críticas y asegura que está “dejando una donación” en cada lugar que visita.

El reto viral que preocupó a los odontólogos

El uso mainstream que alcanzaron las redes sociales -especialmente entre los más jóvenes- preocupa a los especialistas debido a la falta de un control sobre lo que se sube a Internet y las consecuencias que puede llegar a tener. Aunque algunos de ellos son más “inocentes” y se relacionan con el canto y el baile, otros dan consejos sobre diversas cuestiones y, en ocasiones, pueden ser realmente peligrosos y perjudiciales para quienes lo pongan en práctica.

Tal es el caso de un video que subió la influencer @delfiausevd a TikTok, en donde se mostró con una amiga “blanqueándose” los dientes con esmalte de uñas. En las imágenes se puede ver como la chica que estaba junto a ella tomó un esmalte para pintarse las uñas de color “piel blanca” y se lo colocó sobre los dientes, lo que generó mucho impacto en su amiga, que la miraba sorprendida. “Le pones gotitas de esmalte blanco, pero el que es francesita y te queda el color perfecto”, lanzó.

Tras la publicación del video, los usuarios de redes no se quedaron callados y cuestionaron lo perjudicial que puede ser esa técnica para las personas, ya que algunos pueden verse influenciados y llevarla a cabo. “Acá, estudiante de odontología llorando lágrimas de sangre”; “Ya cuando dijo esmalte para uñas no me importo más el tip y me dio miedo por su salud”; “Ay no, es demasiado” y “No está bueno comunicar esto”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

LA NACION