Vio unas marcas en su techo y cuando descubrió qué había atrás se horrorizó

Esta semana una mujer se mostró desesperada a través de las redes sociales y pidió ayuda para encontrar la causa de las manchas marrones en su techo. La historia de esta usuaria se volvió viral luego de tomar conocimiento de que no era moho sino algo mucho peor. Gracias a la ayuda de sus seguidores, descubrió el motivo peculiar y advirtió a todo el mundo por el peligro que representaría para la vida humana.

Las redes sociales están colmadas de historias particulares, que muchas veces parecen superar la ficción. Algunas de ellas son espeluznantes y otras, algo asquerosas. Sin embargo, resultan ser atractivas y en más de una ocasión pueden solucionar ciertas dificultades que atraviesan los usuarios, como sucedió con la británica anónima que, mediante Reddit, plasmó su preocupación por las manchas marrones del cielo raso.

Las manchas aparecen en diferentes sitios del techo de su casa (Fuente: ArcoirisUnicornio0228)

La usuaria, conocida como RainbowUnicorn0228, manifestó: “¿Qué podría explicar estas manchas que siguen reapareciendo en el techo de mi departamento? No se siente blando ni mojado”. Luego de esta consulta y aclaración, explicó que esta no es la primera vez que ocurre y que a pesar de la denuncia constante que realiza a los propietarios de la vivienda -ya que alquila el lugar- no consiguió una respuesta satisfactoria.

Asustada y harta de la cuestión, aseguró que los dueños simplemente pintan de blanco nuevamente, sin hallar el motivo de esas marcas. “Soy inquilina, así que no puedo romper el techo ni nada. La persona que está encima de mí dice que su piso no está mojado y que no notó que entre agua”, dijo.

Según manifestó la usuaria, estas manchas no están húmedas ni blandas (Fuente: ArcoirisUnicornio0228)

“Las manchas originalmente estaban más en las esquinas, pero se han movido. Siempre dos puntos del mismo tamaño”, señaló la mujer y concluyó: “¡Quiero que el complejo de departamentos realmente encuentre y solucione el problema, no solo siga ‘arreglando’ las manchas con pintura! ¡Ayuda!”.

A continuación del texto que redactó, subió tres fotos para dar cuenta de su problema. De inmediato, los usuarios de Reddit plasmaron en la sección de comentarios diferentes posibles causas para esto, solo que una de todas fue la que primó por sobre el resto.

“Tuve estos antes. Pensé que estaban reapareciendo manchas de humedad. Descubrí que eran ratones orinando en mi altillo”; “Las manchas marrones que aparecen en distintos lugares son pis de roedor. Podrías hacer un agujero en el techo y empujar una trampa”; “Los animales en el altillo orinan y defecan, y con el tiempo aparecen manchas” y “Una prueba de urea te dirá si es orina animal”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Gracias a la ayuda de sus seguidores, la mujer descubrió que las manchas eran orina de ratón Liudmila Chernetska - (Fuente: iStock)

Lo cierto es que horas después de la catarata de mensajes que recibió la mujer acerca del posible culpable de sus manchas en el techo, reveló que descubrió que sus sospechas eran ciertas. “Mi hijo se subió a una silla y la olió. Pipí de roedor confirmado cuando dijo que olía como la jaula de su hámster en la casa de su padre”, lamentó.

Cabe recordar que para evitar el ingreso de visitantes no deseados a nuestras casas, como por ejemplo, el altillo -sitio predilecto por los roedores-, se recomienda tapar todos los agujeros u orificios en los que se cree que podrían entrar. Además, es primordial evitar que formen un nido, ya que la orina y el excremento transmite enfermedades hacia el ser humano que podrían resultar graves.

LA NACION