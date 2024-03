Viajó a Las Vegas para una conferencia y lo que vio en el baño del hotel la dejó sin palabras

Escuchar

Una mujer subió a su cuenta de TikTok un video espeluznante que dejó sin palabras a sus seguidores. Bajo el usuario @thatchipperbunch, la protagonista de esta historia contó en la red social sobre su viaje a Las Vegas, Estados Unidos, para formar parte de una conferencia de fotografía. Hasta ese entonces, la historia iba por los carriles normales, aunque un pequeño detalle de la habitación del hotel donde se alojó la dejó estupefacta.

Al llegar al lugar, la mujer recibió la llave del cuarto y a partir de ahí comenzó una historia inesperada. Sucede que al acomodarse, abrir la valija e inspeccionar el espacio, se topó con el espejo y los azulejos de baño manchados con sangre.

“¿Alguien me dice por qué encontramos salpicaduras de sangre en nuestra habitación de hotel?”, manifestó en uno de sus videos de TikTok, donde marcó la ubicación del Hotel Mirage de Las Vegas. Y, en esa misma línea, agregó sobre esta situación que la dejó atemorizada: “Estaba en el baño peinándome y me di cuenta de que literalmente había sangre salpicada por toda la pared”.

Lo curioso de esta situación es que el personal de limpieza había pasado previamente para asear la habitación, un dato que prestó a la confusión tanto de ella como de su gran cantidad de seguidores, que estuvieron al tanto del hilo del video.

Una vez que terminó de grabar el clip para tenerlo como prueba, la joven decidió salir de ahí y comunicar a la recepción del hotel sobre las manchas de sangre. La respuesta del establecimiento fue inmediata al ofrecerle limpiar nuevamente el lugar y, además, en modo compensatorio, le brindó comida gratis durante toda su estancia. Por otra parte, ante la posibilidad de cambiar de cuarto, ella decidió quedarse en la misma y expresó su satisfacción por la respuesta inmediata y la predisposición para solucionar el tema en cuestión.

Al describir este altercado y plantear el misterio de qué pudo haber sucedido, la tiktoker, que tiene 650 mil seguidores en su cuenta, recibió una catarata de comentarios en los dos videos que rápidamente se viralizaron en esta red social y abrió un gran dilema sobre las instalaciones de este reconocido establecimiento.

Una vez publicado el contenido, la gran cantidad de visualizaciones e impresiones generaron un montón de likes, así como cientos de comentarios que remarcaban lo bien que expuso la seguridad de uno de los hoteles más populares de Las Vegas.

“Comunícate con el gerente de inmediato. Pedí otra habitación y que te compensen la noche que estuviste en esa habitación”; “Que te den otra habitación y llama a la policía”; “Llama a la policía para que averigüen quiénes eran los ocupantes anteriores”; “Me explotó un aceite facial por todas partes y parecía sangre por todo mi espejo. Entonces es posible que esto no sea sangre” y “Cuando me mudé a mi departamento vi sangre salpicada por toda la pared de mi habitación que no había sido limpiada antes. El propietario dijo que era culpa mía por no señalarlo durante el recorrido que nunca pude realizar”, fueron las menciones más destacadas del posteo.

LA NACION