Es fan de Nahuel Guzmán, mintió al decir que era argentino y su papá lo mandó al frente: “Es regio, de Tigres”

Su imitación del acento argentino no lo delató, pero sí su papá. Sebastián Ovalle, de 10 años, es un gran fan del futbolista rosarino Nahuel “Patón” Guzmán. Tal es su admiración por el arquero de Tigres de México que no solo reprodujo su look, también fingió provenir del mismo país que su ídolo: la Argentina. Pero, en una entrevista ante la prensa mexicana, su padre lo mandó al frente y reveló su verdadera nacionalidad.

“Mi papá me dijo: ‘Vení al estadio. Te llevo a conocer a Nahuel’. Me re encanta. Entonces me empecé a copiar de lo que él hacía, me pusieron de portero (arquero) y ya fue una joya todo eso”, reveló el pequeño en diálogo con varios medios televisivos. Sebastián tenía puesta una camiseta de la selección argentina y llevaba en su cabello un corte y color similar al del futbolista, con mechas rubias.

Pero además, el chico habló con acento argentino, por lo que los periodistas pensaron desde un primer momento que había nacido en el país. “Eres de la Argentina, ¿por qué vives aquí, en Monterrey [México]?”, le preguntaron. “Eh, no sé. Viví en la Argentina y mi papá es regio y me dijo: ‘Venite para Monterrey. Te llevo a conocer a Nahuel’. Le dije que obvio”, contó Sebastián.

En ese momento, el padre del pequeño apareció por detrás y fue abordado por los cronistas: “¿Dónde nació el niño?”, le consultaron. Y el hombre respondió sincero: “Aquí, en Anáhuac”. La revelación hizo reír a los periodistas y avergonzó al niño, quien en un tono bien argentino le recriminó: “No, bol..., no decís eso”. En ese momento, el padre del chico explicó: “Él cree que nació en la Argentina, pero es de aquí. Es regio, de Tigres”.

El video de las declaraciones del pequeño se hizo viral en las redes sociales. Además, Sebastián cumplió su sueño: conoció a Nahuel Guzmán y, además, consiguió tomarse una fotografía con su ídolo, en la que ambos destacaron que el mismo estilo de cabello.

Sebastián, de 10 años, conoció a su ídolo y posaron con el mismo look. Twitter: @HMWYBarberia

Además, la barbería donde el pequeño se realizó el cambio de look para parecerse al arquero argentino le dedicó un tierno mensaje: “Gracias a Sebastián por permitirnos ser parte del sueño de conocer a su ídolo”.

Los usuarios de Twitter alabaron la gracia del chico y hasta pidieron que le otorguen la nacionalidad argentina. “Tramitemos un DNI para este muchacho”, reclamó el usuario @Brunechi y aludió al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. “Ser argentino es una fe, no una nacionalidad”, dijo @DiegoFonsecaDF. “Argentino desde la cuna y sin necesidad de nacionalizarse para jugar un torneo”, apuntó @Fglamas.

Una promesa que no terminó bien

Muchos niños y jóvenes hacen cosas impensables por sus ídolos. Algo inocente como imitar un look o el acento de su país de origen puede no conllevar mayores consecuencias que un momento vergonzoso, pero no todas las historias terminan bien.

Fue el caso de un admirador del tenista español Carlos Alcaraz. “Si me responde a este tuit, me tatúo su nombre”, escribió el joven en la red social. Lo que no esperaba era que el deportista viera su mensaje y lo desafiara: “¿Cumplirá su promesa?”.

Un usuario de Twitter se tatuó mal el nombre del tenista español Carlos Alcaraz.

Instantes después, el usuario compartió una foto de su muslo tatuado con el nombre del tenista. O más o menos. Porque el tatuador plasmó de manera errónea el apellido, y se podía leer “Carlos Alcazar”. Luego de recibir una oleada de comentarios por la equivocación, el usuario subió otra foto con las letras del tatuaje intercambiadas: “Reparado. Más o menos”.