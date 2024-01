El empresario Mauricio Peña cuenta la historia de Divas Play, el “Only Fans” uruguayo: “Hay un club selecto de 500 chicas que pueden llegar a ganar 100 mil dólares mensuales”, asegura

escuchar

Mauricio Peña (47) se inició en la industria del sexo en la década de 1990, cuando fundó tres “clubes eróticos” que hicieron historia en Montevideo: Yaguarón 1414, Paysandú 1313 y Reyles 1616. En 2013 decidió expandir su negocio e inauguró Divas Play, un canal de televisión por suscripción con contenido pornográfico. Al mismo tiempo, montó un estudio donde filmaba sus propias películas. Apostó al sexo “en castellano”, con actrices y actores locales. Y fue un éxito. Finalmente, durante la pandemia, presentó su última creación: la plataforma Divas Play, el “Only Fans uruguayo” que se expandió por gran parte de Sudamérica y tiene a varias celebridades argentinas como principales animadoras.

A continuación, algunas de las famosas que venden su “material” (fotos y videos sensuales) online: Flor Vigna, Ivana Nadal, María Fernanda Callejón, Karina Jelinek, Charlotte Caniggia, Belén Francese, Tamara Belle, Adabel Guerrero, Barbie Silenzi, Anabel Cherubito, Mónica Farro...

Mauricio Peña, uruguayo, líder en el rubro de contenido erótico en su país y en América Latina

-¿Cómo empezó su carrera en la industria del sexo, Mauricio?

-Empezó con Divas TV. Un canal de televisión de contenido erótico. Surgió como un producto para cableoperadores y desde el inicio la idea fue que ofreciera contenido latino. Tiene un estilo muy parecido a Playboy, pero con contenido regional: con costumbres locales y palabras locales.

-¿Y Divas Play?

-Surge como una continuación de Divas TV. Pero la televisión por cable venía en un descenso bastante importante, perdía audiencia. En 2019 empezamos a analizar una posible transformación hacia la internet. Creamos la app justo cuando se nos vino la pandemia.

Los perfiles en Divas Play de Ivana Nadal, María Fernanda Callejón, Karina Jelinek y Charlotte Caniggia

-¿Cómo funciona Divas Play?

-Es un sistema parecido a Only Fans, pero con varias diferencias. Cada persona, cualquier persona, puede hacerse una cuenta y crear su propio contenido. Esta persona sube lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y le pone el precio que quiere a su material, ya sea foto o video. Nosotros arrendamos el espacio y se lo promocionamos. Ellos facturan personalmente y nosotros cobramos una comisión del 20 por ciento; no es que nosotros paguemos por la producción.

-Florencia Peña fue la primera actriz argentina que se subió a Divas Play. ¿Cómo la convenció?

-Ella estaba muy tirada a lo que era la sensualidad y la libre expresión. Florencia creaba mucho contenido sensual para Instagram, pero a veces, si te vas muy para el lado sensual, las redes te pueden bloquear. Entonces le dije “vos tenés ganas de llegar a un erotismo mucho más importante, pero sin llegar a la pornografía”. La charla fue por ese lado. Le hicimos los números de lo que podría llegar a facturar. Todo cerraba para ella.

-¿Cuánto puede llegar a facturar una persona con estos videos/fotos?

-Hay un grupo selecto de 500 chicas que ganan por arriba de los 100 mil dólares mensuales.

-¿Y cuánta gente hay creando contenido?

-Unas 9000 personas, de las cuales la mayoría son mujeres. Hombres serán unos 700.

Silvina Escudero también se sumó al staff de argentinas famosas en Divas Play. La siguieron, entre otras, Adabel Guerrero, Cinthia Fernández, Barby Silenzi y Mariana Diarco

-¿Cómo se establece el valor del contenido?

-Se llegó a los valores por cuestiones de mercado. Cada uno elige el valor de su creación. Hay quienes cobran 100 dólares por video, hay quienes cobran 5 dólares. El promedio está entre 10 y 15 dólares por video. Vos podés encontrar muchas cosas gratuitas en Internet, pero estos son packs y videos exclusivos.

-Además de Florencia Peña, ¿hay otras personas conocidas que estén produciendo contenido?

-Charlotte Caniggia, Belén Francese, Ivana Nadal, Larissa Riquelme, Silvina Escudero, Christian Sancho y su pareja, Celeste Muriega... son muchas argentinas.

-¿Los argentinos consumen mucha pornografía?

-Muchísima. Es uno de los países que más consumen.

-A la hora de incorporar a personas famosas, ¿hay alguna inquietud que recuerdes que les hayan presentado?

-Uno de los miedos que pueden llegar a tener es exponerse de esa manera y no ganar nada de plata. Lo que hacemos en esos casos, solo si es una persona cuyas redes sean importantes, le generamos un contrato con un mínimo garantizado. Estudiamos cuánto pueden llegar a ganar y les decimos que si no lo ganan, se lo pagamos igual.

Florencia Peña fue la primera argentina en abrir un perfil en Divas Play archivo

Sigue Peña: “Cuando alguien se crea un usuario, lo primero que controlamos es que sea mayor de edad; vemos si es una sola persona la que se registra, o dos...; y si hay dudas, se hace una videollamada para cerciorarnos. Si hay algo indebido, no se acepta el perfil. Luego se revisa el contenido. Cada uno puede hacer el tipo de contenido que quiera. Incluso si es bizarro, no nos importa; el único requisito es que lo que suban sea legal”.

-¿Por qué decidió meterse en este rubro?

-Porque era, y es, un negocio poco explotado. Me metí por un tema de vacío de contenido. Cuando tenía el canal Divas TV -que sigue existiendo- me parecía que estábamos absorbiendo la basura que venía del norte. Había producciones argentinas, pero la mayoría eran americanas. Al televidente de acá no le reflejaba nada, hablaban en otro idioma. Ahora, en Divas Play, no solo son personas de esta región, si no que el formato invita a una experiencia más íntima entre el usuario y el creador de contenido: está la sensación de que uno interactúa más con la persona, tal como pasa en las redes sociales.

-¿Cuánto se mete el trabajo en su vida? Es imaginable que deba convivir con ciertos prejuicios.

-Tengo una vida totalmente distinta de la que te puede llevar a tener el acceso a todo ese contenido y ese mundo. La gente cree que uno a veces vive este negocio, que uno vive la vida saliendo con modelos, yendo a fiestas, y no. Yo estoy en este rubro hace muchísimos años y lo trato de esa manera. Como negocio me fascina, me encanta, soy empresario; pero no vivo el negocio. Y, en los más de 25 años que estoy en el rubro del sexo, no me mezclo en nada ilegal.

-¿Sus hijos saben a qué se dedica?

-Sí, saben, yo hablo de mi trabajo abiertamente, y ellos también lo hacen. Yo tengo 4 hijas mujeres y uno varón; van desde los 10 a los 21 años. Vivo con 4 de ellos, soy papá soltero. Todos saben lo que hago, hasta la de 10 años, en diferentes medidas de conocimiento. Ellos tienen que saberlo y cuando les preguntan dicen que soy el dueño de Divas Tv, Divas Play y de los locales Divas. No hago nada ilegal. Todos han ido a un colegio católico y nunca tuvieron un inconveniente. Nunca hubo un padre que dijera “no te juntes con esa familia de degenerados”. En algún momento me preocupaba que les hicieran preguntas, porque todavía existían, y aún existen, ciertos tabúes. En algún caso medio anecdótico han recibido algún comentario inadecuado, pero nada que pasara a mayores.

-El hecho de vivir en Uruguay, donde la industria del sexo está más reglamentada, ¿le facilita para convivir con su trabajo?

-Mirá, Uruguay tiene una filosofía del trabajo sexual de tolerancia y de legalidad. Está regulado, está permitido. ¿Qué ha logrado eso? Primero que nada, que la existencia de mafias sea muchísimo menor. Lo que está prohibido genera mafias, delincuencia. Si prohibís el alcohol, vas a generar la mafia del alcohol.. si prohibís la droga, vas a generar la mafia de la droga… y no quiero decir que haya que permitir la droga, no quiero entrar en un debate de ese tipo.... En el caso del trabajo sexual, hay un aplacamiento muy importante de las mafias a través de su legalización.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project