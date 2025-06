Estaba enferma, no podía caminar y, aunque tenía hogar, la abandonaron a su suerte: “Podría haber muerto ahogada”

Un grupo de amigos de Dock Sud se unió para ayudarla y darle dignidad a sus últimos años de vida

Fue en mayo pasado, la noche anterior a la tormenta que azotó varias zonas del AMBA, cuando recibieron un alerta sobre un animal que había sido atacado por otros perros y se refugiaba debajo de una camioneta en la localidad de Dock Sud, en el partido de Avellaneda.

Inmóvil, jadeando y cubierta de lastimaduras, una perra adulta de raza labrador se ocultaba debajo de una camioneta blanca cuando un grupo de amigos que rescatan animales en situación de peligro, llegó para asistirla. “Gracias al aviso de los vecinos que no son indiferentes, llegamos justo a tiempo antes de que se largara a llover. Y pudimos actuar de inmediato. La zona donde la encontramos se inunda con facilidad y la perra hubiera muerto ahogada si no la sacábamos de ahí”, detalla Carina, una de las mujeres que se involucró en el caso.

El rescate de Catalina

Con cuidado, Cecilia y Alejandro de @cuchitasdocksud y Miguel de @pichuloshogarperruno, colocaron un lazo en el cuello de la perra y la sacaron de lo que hasta ese momento había sido su refugio. Acto seguido, la acomodaron sobre una superficie blanda para poder movilizarla. La bautizaron Catalina y, de inmediato, la llevaron al veterinario. Estaba hinchada y no podía caminar.

Miguel, uno de los vecinos que participó en el rescate de Catalina.

“Luego de que la revisaran y le indicaran una batería de estudios -ecografía abdominal, ecocardiograma, electrocardiograma, ecodoppler y radiografía-, empezó la odisea. No conseguíamos tránsito por ningún lado. Así que, una vez más, abrí las puertas de mi casa para ayudar a un animal a salir adelante”, detalla Carina. Como tiene otros perros en tránsito que aún esperan ser adoptados, en la entrada de su casa armó una cucha para que Catalina pudiera descansar abrigada y alimentarse lejos del peligro de la calle y las inclemencias meteorológicas.

Catalina no puede caminar y tiene baja visión.

Los resultados del laboratorio arrojaron que Catalina tiene daño hepático, el abdomen distendido por acumulación de líquido, el hígado y el bazo agrandados, y su corazón late más lento de lo normal (bradicardia sinusal).

“Su historia movilizó a mucha gente. Es el fiel reflejo de algo que, tristemente, vemos cada vez más a menudo: el abandono de animales viejitos o enfermos. Estamos seguros de que Catalina tuvo casa: está castrada y su mirada por momentos está perdida o busca la figura de un hombre. Calculamos que debe tener unos diez años, aunque mal llevados. Cuando la encontramos estaba muy sucia, con las uñas extremadamente largas y el cuadro que confirmó el veterinario”.

Baño de dignidad para Catalina

Pero quienes la habían rescatado prometieron que iban a cambiar su historia. Un mes después, Catalina lleva una vida digna. Hace paseos cortitos todos los días. Recibe visitas de su madrina Adriana, que colabora en todo lo que necesita; de Maru, que le acerca calabaza y pollo para que coma sano; de Cecilia de @cuchitasdocksud que a diario le administra la medicación, le cambia las mantas de su cuchita y se asegura de que no le falte nada mientras Carina, la dueña de casa, está fuera por trabajo.

Además, Claudia, al frente del refugio @vagabundos.parquepatricios dona el alimento hepático que la perra necesita. “Difícilmente llegan donaciones a Dock Sud y todo se hace cuesta arriba, pero siempre contamos con la ayuda de almas nobles como Claudia”, dice emocionada Carina.

Carina abrió las puertas de su casa para que Catalina pase sus últimos años cuidada y amada.

“Decidí tenerla en casa para que viva sus últimos años de forma digna. Acá no le va a faltar nada. Con @pichuloshogarperruno, que cubre la bajada del puente de La Boca y @cuchitasdocksud conformamos un grupo de amigos que busca ayudar a los animales que sufren. Estamos triangulados para cubrir diferentes partes del barrio. Hacemos lo que podemos, pero hacemos. Como los refugios están colapsados, mi casa se convirtió en un refugio de animales: ya no hay dónde llevarlos y la calle no es lugar para nadie. Estamos contentos con haber ayudado a Catalina. Gracias al alerta pudimos actuar rápido, de otra forma se hubiera muerto. Es una perra muy dulce y ahora vive tranquila y feliz”.

