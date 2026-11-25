25 de noviembre de 2026 09:22 4 ' minutos de lectura

Las barandas y mamparas de cristal templado son un clásico que no pasa de moda: piezas minimalistas que, sin invadir la arquitectura, no solo suman elegancia y sofisticación, sino que cuentan además con excelentes prestaciones de seguridad.

Así lo entiende la firma argentina Shawer, que desde hace más de 37 años ofrece una muy contemporánea línea de productos dirigidos a un público amplio que va desde clientes particulares a edificios completos.

“Somos muy buenos para dar servicio, incluso ‘malcriadores’ de arquitectos y diseñadores”, sostiene su fundador y propietario Mario Arrimondi Pieri. Y remata: “Sencillamente, hacemos lo que el cliente quiere”.

Efectivamente, un concepto transversal a todas las líneas de Shawer es el de desarrollos a medida: las imágenes solo funcionan como referencias orientativas, pero nada limita las posibilidades de aplicación de los productos. Durante las etapas de planificación, la firma trabaja de manera personalizada aportando toda su experiencia técnica para desarrollar soluciones en distintos formatos, dimensiones y estructuras que requieren consideraciones particulares.

“Vamos, medimos, instalamos y damos mantenimiento. En todo el país e incluso en el exterior – asegura Arrimondi Pieri–. De ahí que nos metemos en cada proyecto como un socio más, así hablemos de clientes domésticos o edificios enteros”.

Mamparas Acqua: el cristal es protagonista

La línea Acqua de Shawer es todo un emblema de sofisticación estructural: incluye apertura batiente con bisagras de acero inoxidable y sin marco perimetral, con paños de cristal templado de 8mm.

Cada modelo tiene su satinado de ficha y admite cristal incoloro u otros diseños de satinado. Y también puede realizarse en medidas especiales.

Mampara Acqua Front 4, con dos puertas batientes sobre dos paños fijos.

Mamparas Steel: dividir espacios sin restar luz

Con rodamientos a la vista y sistemas de deslizamiento en acero inoxidable, la línea Steel propone una estética industrial refinada, ideal para baños de inspiración urbana. Las guías expuestas suman protagonismo sin recargar, todo en una gran síntesis de “forma y función”.

Los paños de cristal templado de 8mm –corredizos al estilo “puerta de granero”, nunca batientes– pueden realizarse también en medidas y satinados especiales. Y fuera del baño, Steel Ambiente divide playrooms y cocinas con dos paños fijos y dos hojas corredizas.

Mampara Steel en cerramiento de ducha, con hoja corrediza sobre rodamientos de acero inoxidable.

Mamparas AZO: el mecanismo a la vista como pieza de diseño

Una solución estructural que redefine la zona de ducha a través de la transparencia absoluta y la exhibición de su ingeniería.

Corrediza, con rodamientos superiores y herrajes de acero inoxidable que quedan a la vista, la línea AZO incluye cristal templado de 8mm y opcional de manijón o toallero.

Mampara AZO, espejo Subdolo y vanitory Quattro.

Mamparas Classic: diseño racionalista con cierre hermético

Con su perfilería de aluminio pintada en negro mate, pulido o anodizado, la línea Classic introduce un juego de contrastes ideal para baños en clave moderna, con cristal templado de 4 a 8 mm.

Mampara Classic Puerta-Fijo con paño fijo a 90°, en terminación dorada.

Mamparas Dritto: corredizas de gran altura

Dritto explora el límite entre lo visible y lo oculto a través de cristales continuos y herrajes mínimos. Las piezas pueden realizarse en alturas especiales de hasta 3600 mm y cristal templado de 8mm, incoloro y con satinados especiales. También ofrece cierre hermético.

Mampara Dritto Front 2 con paño fijo a 90°.

Mutsharabi: control de luz y división sutil

Inspirada en las tradicionales celosías árabes, los divisores y parasoles Mutsharabi cuentan con tramas caladas que funcionan como filtros visuales y límites sutiles entre ambientes. Shawer es la única fabricante de este producto en el país.

Ideales para balcones, terrazas, patios internos o duchas –tanto en interior como en exterior, ya que son resistentes a la intemperie– están fabricados en aluminio y tienen un peso mínimo. Funcionan como parasoles (corredizos apilables en las esquinas), divisores de ambientes (preservan la ventilación y el paso de la luz) o revestimiento (disimula instalaciones e irregularidades constructivas, reduce la reverberación y no requiere mantenimiento).

Puede realizarse en aluminio pulido, anodizado, pintado blanco o negro, símil madera y otros colores.

Paneles Mutsharabi divisor de ambientes, en terminación símil madera tono caoba.

Conocé más en www.shawer.com

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