Fabiola Yañez: "La grieta, el odio y los clasismos nos hacen menos inteligentes"

27 de enero de 2020 • 13:14

Fabiola Yañez hizo un pequeño balance de sus primeras semana como primera dama. En la entrevista radial, se refirió además a su invitación al Papa Francisco para que visite la Argentina y denunció que hay cuentas falsas en Twitter con su nombre, cuya creación se la adjudicó a "los trolls del macrismo".

"Han escrito, poniendo palabras en mi boca, y han hablado por mí. Me hizo sentir muy mal porque no le había prestado la atención necesaria. ¡Dan unas respuestas de una forma! Yo no soy una persona combativa, detesto todo tipo de violencia, jamás contestaría en esos términos", expresó Yañez en Común y Corriente, ciclo emitido por Radio 10, al que pertenecía hasta hace unos meses.

"Trato de creer que son, como dicen todos, trolls del macrismo, porque no puedo hacerme a la idea de que sean personas reales que sean capaces de expresar tanto odio, resentimiento y violencia", reflexionó la primera dama.

Y agregó: "La grieta puede servir para ganar una elección, pero va en detrimento total del desarrollo en todo sentido de un país. Tenemos que entender de una vez por todas que la grieta, el odio, la violencia y los clasismos nos hacen menos inteligentes y cada días más pobres".

Con todo, Yañez aclaró que no tiene Twitter y se manifestó preocupada porque hubo medios de comunicación que difundieron los contenidos de las cuentas falsas.