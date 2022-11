Filmó a su gato debajo del sillón y el video causó furor por un particular detalle: “Necesita un exorcismo”

escuchar

Dentro de Internet, los gatos son de los personajes más virales gracias a sus particularidades. En esta ocasión, uno sorprendió a los usuarios por su particular forma de caminar boca arriba debajo de un sillón.

El video que se compartió en TikTok ya acumula cinco millones de visualizaciones y muestra al gato debajo del mueble, boca arriba, apoyado en el suelo sobre su lomo. Sumado al extraño comportamiento del animal, el flash de la cámara hace que los ojos se pongan de un color verde muy brillante. “Creo que mi gato necesita un exorcismo”, tituló la usuaria en el video en donde se pueden escuchar sus risas.

El gato "poseído" que generó desconcierto en las redes por su peculiar actitud

El material, que no tardó en viralizarse, recibió cientos de comentarios de los usuarios, según consignó el medio La Vanguardia.

La extraña historia del gato que logró predecir la muerte de más de 100 personas

En el mundo actual, parece que nada es imposible. Esta última creencia se le atribuye, principalmente, a Oscar, un pequeño gato de un geriátrico estadounidense que logró predecir más muertes que cualquier otro médico especializado durante toda su vida.

“Oscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir”, es la impactante y reveladora frase con la que el médico especializado en geriatría David Sosa dejó a la vista de cientos de investigadores (en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine) el misterioso e inexplicable don del felino: pronosticar la muerte.

Aunque el animal anduvo por mucho tiempo por los pasillos del tercer piso del hogar de ancianos Steere House, en Rhode Island, esto no siempre fue así. Antes de ser rescatado por el equipo médico del Centro de Rehabilitación para Ancianos de Providencia en Estados Unidos, en el 2007, este pequeño ‘mensajero de la muerte’ lucía como cualquier otro gatito huérfano en busca de calor, hogar y protección.

Oscar es un gato que vive en un hogar de ancianos en Providence, Rhode Island

“Nadie muere en el tercer piso a menos que Oscar haga una visita y se quede un rato”, explicó un miembro del equipo médico del lugar. De acuerdo con él, la primera vez que notó los dotes ‘milagrosos’ del gato fue con una paciente que tenía un coágulo de sangre en su pierna. Al igual que haría con muchos otros enfermos después, se posó alrededor de la pierna sin circulación y esperó allí hasta que los signos vitales de la mujer se apagaron.

Poco a poco, los casos se fueron acumulando y, cada vez más, los familiares apreciaron la compañía que el peculiar felino brindaba a sus seres queridos moribundos. En una oportunidad, una doctora contó que se convenció del talento de Oscar cuando este parecía haber dañado su racha infalible.

Al parecer, la médica de la Universidad de Brown había pronosticado la muerte de una paciente que no comía, respiraba con dificultad y tenía las piernas azules. No obstante, el gato no pensó lo mismo y, por lo tanto, no se quedó en la habitación junto a la mujer como era de esperarse.

Resultó que el diagnóstico de la especialista fue un poco erróneo, porque el deceso de la mujer se dio diez horas después. Todo parece indicar que el ‘mensajero de la muerte’ lo sabía, porque durante las últimas dos horas con vida de la paciente, sí se acurrucó en su cama.

