Fin del misterio: un especialista explica por qué soñamos que nos persiguen

¿Quién no ha tenido una pesadilla en la que alguien lo persigue, corriendo a toda velocidad en la oscuridad? Además de ser un sueño recurrente, de acuerdo con un especialista tiene una explicación racional.

Ian Wallace es psicólogo y se especializa en el significado de los sueños. Con varios libros y cientos de artículos sobre la temática, el profesional explica que los sueños que involucran una persecución son muy frecuentes y configuran un verdadero clásico en la historia de la Humanidad.

“El sueño más común de todo el mundo, y lo sigue siendo durante unos 30.000 años, es el que una persona está siendo perseguida. Si trabajamos en el significado de la palabra ‘persecución’ esta implica perseguir a alguien o perseguir algo”, analiza Wallace en diálogo con el sitio Lad Bible.

Dentro de la categoría de sueños más frecuentes, Wallace le dedica en su sitio web un largo y detallado análisis a la persecución. De acuerdo a quién o qué cosa nos persiga el significado varía sustancialmente.

“La forma que adopte el perseguidor revelará qué aspecto de ti mismo es realmente. Ser perseguido por un animal indica que hay un impulso instintivo que le resulta difícil contener en la vigilia. Cuando un monstruo te persigue, refleja que tenés un talento puro y poderoso, pero que te resulta difícil evolucionar y perfeccionarlo”, contó. Luego, agregó: “Si una persona o un grupo de personas te persiguen, entonces tenés la oportunidad de hacer valer un talento en particular, pero podés estar escapándote de algunas de las responsabilidades involucradas en mostrar sus habilidades. Aunque parezcan atemorizantes, tus perseguidores en realidad están llamando su atención sobre poderes y talentos no realizados en su búsqueda de la realización”.

Ser perseguido y perseguir, dos de los sueños más frecuentes según Ian Wallace Pixabay

Muchas otras veces, las que corren detrás de algo o alguien son las personas que sueñan. En este caso, como en el anterior, Wallace también ofrece una explicación. “Por lo general, lo que se persigue es una ambición. Así, se trata de un desafío en tu vida de vigilia en el que estás persiguiendo un resultado o una ambición, pero estás enfrentando algunos desafíos o frustraciones en torno a eso. Si realmente estás detrás de algo, sugiere que tenés una idea clara de lo que estás persiguiendo, pero ese objetivo puede ser muy difícil de lograr o de alcanzar o definir”, aclaró.

Wallace sostiene que no deberíamos tener miedo de los sueños. De hecho, el especialista argumentó que no existe tal cosa como un ‘mal sueño’ o una pesadilla. “El sueño no te sucede, vos estás trascurriendo con él, estás creando todo en él. Entonces, si tenés un sueño realmente aterrador, lo que la gente llama una pesadilla, en realidad es que en ese mundo onírico has aumentado el miedo, el estado de alerta, y subido un poco el volumen, porque querés llamar tu atención, porque estás procesando algo realmente poderoso. Entonces, si tenés un sueño que te resulta perturbador, lo que realmente llama tu atención es el hecho de que tenés el poder de hacer algo al respecto en tu vida de vigilia”, concluyó.

LA NACION