Flotaba en un estanque y, cuando se acercó, comprendió que luchaba por su vida: “Estaba en shock y muy débil”.

Cuando recibió el mensaje sobre una cachorra de pelaje blanco atrapada en un estanque en un depósito de chatarra, no dudó y salió al rescate. Llego rápidamente al lugar, que estaba ubicado junto a una carretera muy transitada en Cleveland, Texas, esperando que la información fuera errónea. Sin embargo, al llegar, se sintió desolada al confirmar que era cierto.

“En cuanto llegó al depósito de chatarra, descubrió que ya habían sacado a la cachorra del estanque y la habían dejado sobre la tierra seca”, declaró a un medio local Karlin Medlin, coordinadora médica de ThisIsHouston Rescue (TIH). “La pequeña estaba gravemente herida...”.

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Aunque alguien había tenido la amabilidad de sacar a la cachorra del estanque, lamentablemente se marchó sin ella. Y la pobre perrita, cubierta de heridas, no tenía forma de conseguir ayuda por su cuenta.

La mujer que rescató a la perrita no conocía su historia, pero con solo mirarla supo que había sido una superviviente toda su vida.

“No se sabe cuánto tiempo estuvo en el agua”, dijo Medlin. “La vida no ha sido amable con ella y probablemente llevaba tiempo sola”.

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Sin perder un instante, la mujer llamó a TIH, organización que aceptó de inmediato hacerse cargo de ella. Unas horas más tarde, la perra —a la que llamaron Pretzel— llegó a la clínica de urgencias de TIH, y el equipo puso manos a la obra para atenderla.

El proceso de recuperación que Pretzel tendría por delante sería arduo, tanto para ella como para el equipo de TIH. Sus heridas estaban gravemente infectadas y requerían una limpieza exhaustiva para que pudieran sanar correctamente. Además, sufría desnutrición, por lo que necesitaba un plan estricto de realimentación que le permitiera recuperar peso de forma segura.

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Esta dulce perrita estaba comprensiblemente asustada, pero pronto desarrolló una confianza innata hacia sus cuidadores de TIH, quienes dedicaban cada momento a asegurarse de que estuviera cómoda.

“Obviamente estaba en estado de shock y muy débil, pero aceptaba muy bien la ayuda”, dijo Medlin. “Fui a verla a urgencias; estaba tranquila y serena, y parecía encantarle que le acariciara la cabeza y le hablara con ternura”.

Han pasado unos días desde que Pretzel llegó a TIH, y está trabajando para recuperar sus fuerzas y su ánimo. Ha mejorado tras recibir una transfusión de sangre y ha empezado a comer por sí misma.

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Lamentablemente, será necesario amputarle una pata más adelante. Sin embargo, el equipo de TIH confía en que perder la pata fracturada e infectada ayudará a Pretzel a sentirse mejor a largo plazo, y están deseando verla volver a ser ella misma.

“¡Le espera un futuro brillante!“, dijo Medlin. ”Es joven y se adaptará muy bien. Trabajaremos duro para sanar sus heridas físicas, así como su corazoncito y su espíritu".

El personal de TIH se ha convertido en el mayor apoyo de Pretzel, cuidándola con alegría en cada etapa de su recuperación. Disfrutan mucho del tiempo que pasan con esta preciosa perrita, pero su objetivo final es encontrarle un buen hogar donde realmente pueda prosperar.

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Después de todo lo que ha vivido en sus pocos meses de vida, una familia cariñosa es exactamente lo que se merece.

“Cuando esté lista, ¡le buscaremos el mejor hogar posible para que viva una vida maravillosa!“, dijo Medlin.

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