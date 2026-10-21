Fue al médico por un resfrío y descubrió que su cabeza no estaba correctamente unida a su columna vertebral

El caso de Amy Ironside Wood ilustra la complejidad del sistema de salud ante patologías infrecuentes. La mujer británica de 38 años comenzó en 2017 un periplo médico tras un cuadro que ella confundió con un resfrío estacional. Aquella enfermedad inicial, vinculada a una fiebre glandular que contrajo su hija, dio paso a una sintomatología crónica que la dejó sin respuestas claras durante un largo período de tiempo.

Recibió un diagnóstico que le cambió la vida y ahora lucha por costear el tratamiento

Los síntomas iniciales incluyeron debilidad muscular, mareos frecuentes y desmayos repentinos. Según declaraciones a The Mirror, Amy Ironside Wood sufrió un agotamiento extremo que le impidió realizar tareas domésticas básicas durante años. La mujer recordó los padecimientos físicos con precisión: “Sentí un nivel de fatiga que nunca podría haber imaginado como persona sana; mi corazón se aceleraba cuando me daba vuelta en la cama, como si acabara de subir corriendo un tramo de escaleras”.

El primer diagnóstico oficial, recibido tras seis meses de pruebas, señaló una encefalomielitis miálgica, conocida también como síndrome de fatiga crónica. Durante esa etapa, la paciente dedicó cada hora disponible a investigar alternativas terapéuticas para revertir su condición física. Ella probó dietas, fármacos y suplementos diversos sin obtener resultados positivos. La situación cambió cuando conoció el testimonio de la cineasta Jennifer Brea, quien logró mejorías notables tras someterse a una intervención quirúrgica neurológica. Ese relato motivó a Amy Ironside Wood a buscar nuevas opiniones profesionales lejos de su hogar.

Pensó que tenía un resfrío, pero en realidad tenía una enfermedad muy extraña

En 2022, un especialista residente en Barcelona identificó el verdadero problema. El diagnóstico final fue inestabilidad craneocervical, una afección rara que impide que el cráneo se sostenga de forma firme sobre la estructura vertebral. Además, en octubre de 2024, los médicos detectaron médula espinal anclada, un cuadro que requiere una cirugía de alta complejidad con un costo superior a los 17 mil dólares. Estas patologías detuvieron su vida cotidiana durante casi una década.

Para costear las intervenciones necesarias y los tratamientos previos, ella creó la marca de indumentaria Not Dead Apparel en 2023. La firma comercializa diseños con leyendas alusivas a su lucha personal, como “Tired Girl’s Club” y “Live. Laugh. Lie Down”. La paciente evita las labores físicas debido a sus limitaciones corporales, por lo cual delegó la confección de las prendas. El respaldo de personalidades influyentes en redes sociales impulsó las ventas de su colección.

Ahora, lanzó su propia marca de ropa para recaudar fondos para su tratamiento

Pese a los avances, la mujer admite que sufre por la pérdida de su antigua vida social y su capacidad para cuidar a su hija. La recaudación continúa mediante la plataforma GoFundMe con el objetivo de alcanzar la cirugía pendiente este año. La historia de Amy Ironside Wood visibiliza la lucha de los pacientes ante enfermedades olvidadas por la medicina tradicional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA