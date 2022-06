Fue al trabajo de su esposo, lo encontró “infraganti” con un compañero y su explicación se volvió viral

Dentro de las redes sociales se pueden conocer muchas historias que llaman poderosamente la atención. Algunas de ellas son tan ocurrentes que permiten a los usuarios poner en juego su imaginación. Este fue el caso de una mujer que encontró a su esposo en una inesperada situación cuando fue a verlo al trabajo para dejarle el almuerzo. Si bien él se excuso al indicar que le daba una abrazo a su compañero, las sospechas de los usuarios fueron en aumento. La historia se viralizó en diciembre del 2021 y hoy vuelve a ser tendencia.

“Una señora encontró a su marido en el almacén de la tienda del Florido en una situación muy sospechosa con su compañero de carnicería mientras ella iba a dejarle lonche, le dijo que solo le estaba dando el abrazo de Navidad pero ella desconfía y quiere pedir su opinión”, escribió en Facebook Holy Milk, sobre el hecho ocurrido en México y que hoy vuelve a tomar relevancia en redes sociales.

La publicación que se viralizó (Foto Facebook Holy Milk)

Pero, las palabras no solo narraban el momento del hecho, sino que fueron acompañadas por una imagen que esta mujer tomó al momento de ingresar al depósito. Entre desconcierto y sorpresa, decidió capturar lo que pasaba delante de sus ojos. A una distancia prudente de la escena se observa a los dos hombres fundidos en un abrazo, mientras uno de ellos parece besar en el cuello al otro. A simple vista, parece tratarse de un momento apasionado.

Por el momento no se conoce sobre la veracidad de esta historia, ya que la esposa no hizo referencia al asunto. A su vez. los protagonistas de la imagen, cuyos rostros no se alcanzan a visualizar, tampoco tomaron la palabra confirmar o desestimar la veracidad de versión de la situación que no tardó mucho en recorrer las redes sociales.

Los usuarios esbozaron sus teorías (Foto Facebook Holy Milk)

En ese sentido, fueron muchos los usuarios de Facebook que esbozaron sus teorías acerca del por qué del acercamiento entre los hombres, basándose en la línea del argumento que recibió la mujer en cuestión, donde se descartó una relación amorosa entre ellos. “Creo que le estaba dando un infarto y lo abrazó para que no se cayera”, opinó una mujer.

“Es que lo picó una serpiente y le estaba chupando el veneno”, bromeó otro usuario. “Se estaba desmayando y quería darle respiración de boca a boca, pero como no trae sus lentes puestos no vio bien y todavía no le atinaba a la boca”, lanzó otra persona que no dudó en usar la imaginación para la reconstrucción del hecho. A su vez no faltaron los que hablaron sobre una descompensación que podría haberle causando la vacuna contra el Covid-19, y que por suerte este hombre contó con la asistencia de su compañero.

Las teorías estuvieron cargadas de humor, imaginación y picardía, debido a la poca credibilidad sobre la explicación que recibió la mujer. Pero, también otros reafirmaron ver un momento de amor entre dos hombres, que si se descarta el dolor por una supuesta infidelidad a la mujer, no tendría nada de malo.