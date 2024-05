“Fue un baldazo de agua fría”. Es nadador, representa a la Argentina, pero vende pizzas y organiza rifas para poder competir

Escuchar

Ulises Cazau es un platense de 17 años que quiere dedicarse por entero a la disciplina que lo apasiona y para la que verdaderamente tiene condiciones: la natación. Pero, en ocasiones, ser un deportista amateur requiere un doble esfuerzo. Por un lado, el de los duros entrenamientos con foco en las competencias. Y por el otro, el extradeportivo, que es encontrar la forma de solventar económicamente sus metas y proyectos.

En este sentido, la muestra que representa el joven nadador es contundente: el mismo día de marzo en que rompió un récord nacional juvenil y que se clasificó para representar a la selección nacional en una competencia en Canberra, Australia, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) le informó que ese viaje debía ser autofinanciado por cada competidor. Es decir: podía representar a la Argentina, pero se lo tenía que pagar él. “Fue un baldazo de agua fría”, admitió a LA NACION Ulises, que comenzó a organizar una rifa para reunir los 6000 dólares necesarios para ir a nadar a Canberra el próximo mes de agosto. La situación no es nueva para él: el año pasado, para llegar a otra competencia, bastante más cerca, en Santiago del Estero, amasó y vendió pizzas.

Ulises empezó de niño a nadar para "sacarse el miedo" al agua, pero luego se apasionó con las competencias de natación Gza. Ulises Cazau

El doble desafío de llegar a Australia

–Ulises, ¿cómo se llama el torneo de Australia, cuándo es y cómo clasificaste para ir?

–La competencia se hace del 10 al 25 de agosto de este año en Canberra, Australia. Se llama Junior Fan Pacific. Voy a ir con otros nadadores representando a la Selección Argentina. Somos ocho clasificados de todo el país: hay nadadores de Santa Fe, de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires... De La Plata también está Máximo Aguilar, que nada en Estudiantes. Clasifiqué en marzo, en un torneo nacional juvenil que se realizó en Parque Roca. Ahí rompí el récord nacional de 50 metros mariposa (hice 24 segundos con 24 centésimas) y en 100 metros mariposa hice una marca que me permitió clasificarme para el torneo de Australia.

–Ir a Australia supone un doble desafío: primero, antes de pensar en ganar la carrera, tenés que conseguir el dinero para viajar...

–Una hora después de lograr el récord nacional que me permitió clasificar para el torneo, me avisaron desde la Confederación que el viaje iba a ser autofinanciado. Y me dijeron que costaba alrededor de 6000 dólares... Fue un baldazo de agua fría importante, prácticamente no pude disfrutar de la marca que había conseguido. Pero enseguida puse manos a la obra. A partir de marzo empecé a trabajar en ese presupuesto... Tenía que llegar a Australia. Como siempre, la familia y los amigos fueron los primeros aportantes. Esta semana largamos con las rifas que se hicieron virales en las redes sociales.

Ulises Cazau fue campeón juvenil de natación en una competencia llevada a cabo en Brasil Gza. Ulises Cazau

Ulises Cazau rompió el récord nacional en 50 metros estilo mariposa y más tarde, en los 100 metros mariposa Gza. Ulises Cazau

–¿Y cómo fue la respuesta de la gente?

–Tenemos la suerte de que hay gente muy solidaria en la Argentina. Cuando empezamos, lo veíamos muy complicado, muy lejano. Pero hoy te puedo decir que gracias a todos los que vieron el video y compartieron esta situación mía, estamos muy cerca del objetivo.

“Decidí enfocarme cien por ciento en este deporte”

Ulises vive por la zona de Gonnet, es hincha de Estudiantes de La Plata, terminó la secundaria el año pasado y hoy hace un curso de programación mientras continua estudiando inglés. Pero tiene muy claro lo que quiere: “Decidí enfocarme cien por ciento en este deporte, por lo menos este año. Estoy justo en la edad en que surgen las posibilidades de participar en torneos importantes, romper récords nacionales y quizás una universidad del extranjero se interesa en atletas como yo”, dice.

Ulises Cazau hizo y vendió pizzas para poder solventarse el pasaje y la estadía a Santiago del Estero, pero una competencia de natación nacional Gza.

Ulises Cazau representó a la Argentina en varios torneos sudamericanos y ahora va a hacerlo en Australia Gza. Ulises Cazau

El joven comenzó a nadar de muy chico para “defenderse del agua” y pronto, con carreras de postas locales, empezó a tomarle el gusto a la natación como competencia. Asegura que su pasión por esta disciplina nació cuando clasificó para los Juegos Bonaerenses y que, tras el parate de la pandemia, se propuso tomarse la natación en serio. “Cuando volví al agua después de la pandemia los resultados empezaron a llegar muy rápido y así pude participar en torneos de mejor nivel y crecer hasta donde estoy hoy”.

Claro que todos los logros obtenidos son el resultado de un gran esfuerzo. El duro entrenamiento requiere unas siete u ocho sesiones de pileta por semana, ir al gimnasia tres veces por semana y también un día de yoga. El joven alterna sus prácticas en la pileta de La Plata donde se entrenó en los últimos años, ADN Club Montego, con algunas incursiones semanales junto con su entrenador a la pileta porteña de Parque Rojas que, según Ulises, por sus dimensiones y cómo está preparada “es la mejor pileta del país”.

Ulises Cazau y su entrenador, Maximiliano Marini, del club platense ADN Club Mantego Gza. Ulises Cazau

Ulises Cazau comenzó a competir en torneos de postas, en los clubes de natación de la ciudad de La Plata Gza. Ulises Cazau

–¿No recibís ningún apoyo económico por parte de algún ente oficial?

–Nos acercamos a todas las partes que pudimos, desde la Subsecretaría de Deportes de la Nación, el Estado provincial y también la municipalidad. Ya fuimos escuchados. De Nación parece que mi beca está asignada, pero todavía sigue en trámite. Este mes me dijeron que me iba a llegar, pero todavía no llegó. De la provincia también.

–¿En qué consiste esa beca?

–Sería un apoyo económico, todavía no sé de cuánto porque no la recibí, pero no tanto para el viaje a Australia sino para el día a día. Los entrenamientos, la suplementación... Sería como un ayuda por ese lado, lo que también buscamos de parte la Provincia y de la Municipalidad... Ya varios concejales nos dijeron que nos quieren dar una mano. Que nos provean un medio de transporte para ir a Capital a entrenar algún que otro día... Somos dos nadadores de La Plata que vamos a Australia y estamos obligados a ir a entrenar a Buenos Aires porque no hay piletas olímpicas en La Plata.

Ulises Cazau tiene como objetivo competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 Gza. Ulises Cazau

Pizzas para viajar a Santiago

–Esta no es la primera vez que tenés que recurrir a la ayuda de la comunidad para poder ir a un torneo: también vendiste pizzas.

–Sí. El año pasado yo tenía que viajar a Santiago del Estero para un Argentino Juvenil para hacer una marca y clasificar al sudamericano juvenil. Teníamos que costear el viaje mío y de mi entrenador, no era como lo que hay que juntar ahora, pero era un presupuesto. Y se nos ocurrió eso. Mi primo justo estaba estudiando gastronomía y también había vivido en Italia, por eso sabía cómo armar pizzas al estilo napolitano. Tenía un horno especial para eso. Entonces hicimos una movida para vender pizzas.

–¿Cuántas pizzas vendiste?

–Mirá, fue así. En enero de 2023 mi entrenador, Maximiliano Marini, me dijo que íbamos a ir a Santiago del Estero en marzo. Arrancamos con las pizzas a finales de enero y estuvimos todo febrero y principios de marzo vendiendo. Las cocinábamos de lunes a jueves, y viernes y sábado hacíamos las entregas. No me acuerdo cuántas hicimos, pero las vendíamos en combos de tres pizzas. Debemos haber vendido unos 90 combos... ¡Casi 300 pizzas!

Esta vez, para costearse el viaje a Australia, Ulises Cazau consideró que ya no tiene tiempo para dedicar a las pizzas, pues se encuentra en una transición a la alta competencia que le insume todo su tiempo gza. Ulises Cazau

Ulises Cazau se concentra antes de una competencia Gza. Ulises Cazau

–¿Y cómo te fue en Santiago del Estero?

–Me fue rebien. Hice la marca clasificatoria para el Sudamericano Juvenil donde salí Campeón en los 50 metros mariposa. En 100 metros mariposa salí tercero. Ahí competí por la Selección Nacional Juvenil, como lo voy a hacer en Australia. Además, también hay una chance de que me convoquen para participar en el Sudamericano Absoluto, que sería estar en la selección absoluta, que es para todas las categorías, no solo juveniles. Hoy en día se está apostando mucho a los jóvenes, porque los que están en la selección mayor ya se están retirando.

–¿Y las rifas que ofrecés ahora en qué consisten?

–El primer premio es una orden de compra de 100.000 pesos en una marca de ropa deportiva. El segundo premio es un reloj deportivo de primera marca. Y el tercero, una orden de compra de 50.000 pesos de la misma marca de ropa deportiva y un kit de natación. Pero estamos evaluando, porque un montón de gente se nos acercó y propuso nuevos productos, así que la idea es volver a insistir más adelante con la rifa, que sería en julio, agregando algún que otro premio. Cada número cuesta 2.000 pesos, aunque tenemos una oferta de tres números por 5.000 pesos. El que esté interesado me puede escribir a mi Instagram, @cazauulises. Además, se puede colaborar en el alias uli.australia.mp, de Mercado Pago.

Ulises Cazau quiere dedicarse de lleno a su carrera como nadador Gza. Ulises Cazau

Objetivo: los Juegos Olímpicos

–Ulises, ¿soñás con llegar a los Juegos Olímpicos?

–Los Juegos Olímpicos hace rato dejaron de ser un sueño: ahora son un objetivo. Son torneos para los cuales tenés que prepararte cuatro años, más o menos. Lo que sí sería un sueño, porque es sumamente complicado, es hacer sonar el Himno Nacional Argentino en los Juegos Olímpicos. Creo en natación un hombre nunca lo hizo, o lo hizo, pero hace 100 años. Sería algo histórico.

–”Hacer sonar el Himno” implica llegar al podio, ganar una medalla.

–No, tu Himno solo suena si ganás el oro. Con bronce o plata, no. Hay que buscar el oro.

En efecto, como dice Ulises Cazau, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se cumplirán exactamente 100 años de la obtención de la única presea de oro que posee la natación argentina. Esto ocurrió en los Juegos de Ámsterdam de 1928, cuando Alberto Zorrilla, nadador de GEBA, se alzó con el primer puesto en los 400 metros estilo libre.

–¿Existe la posibilidad de volver a hacer pizzas o eso quedó en el pasado?

–Lo de las pizzas se pudo dar porque eran vacaciones de verano y tenía más tiempo libre. Hoy en día es más complicado, estamos en una especie de transición al alto rendimiento y ya no le puedo dedicar tanto tiempo a las pizzas. Mirá, cuando las cosas vienen difíciles, se mezclan las emociones. Seguramente, cuando esté en Canberra, incluso antes de la largada, voy a pensar: “Ya gané, porque llegué a Australia gracias a lo que entrenamos y todo lo que movimos”. Pero no me quejaría si fuera todo más fácil...

–¿Qué rol te gustaría que tuvieran las autoridades con relación a los deportes como el tuyo?

–Creo que es importante fomentar lo que es el deporte, ya sea apoyando a los deportistas o invirtiendo en infraestructura o en entrenadores, porque la realidad es esa, somos pocos los que llegamos a este nivel, que es un buen nivel, pero comparado a otros países no se asimila todavía. Estamos laburando día a día para eso. Creo que el apoyo sería importante también más generalizado, no sé... Sería bueno convertir una pileta municipal de mi ciudad en pileta olímpica. Sería ideal. Eso fomentaría el deporte, lo visibilizaría y lo popularizaría. Tampoco vendría mal una mano con becas y todo eso...