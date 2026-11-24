Cuando tenían 18, 19 o 20 años, no imaginaban que aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. Tampoco podían saber que, tres décadas después, muchos de sus hijos correrían detrás de la misma pelota, sobre el césped de un club que ellos mismos habían levantado prácticamente desde cero. Por entonces, el objetivo era bastante más sencillo, aunque no menos ambicioso: querían seguir jugando al rugby juntos. Eran un grupo de amigos que había crecido compartiendo entrenamientos, partidos y aprendizajes desde la infancia, y no estaban dispuestos a que las diferencias surgidas en la institución donde se habían formado terminaran por separarlos.

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El espacio propio para seguir juntos

Así nació Banco Rugby Club, en Mendoza, de una amistad que encontró en el deporte una manera de proyectarse mucho más allá de la cancha. La idea comenzó a tomar forma en 1991, entre conversaciones, reuniones y una convicción: si querían permanecer juntos, tendrían que construir su propio espacio. La fundación oficial llegó el 14 de octubre de 1996, después de años de esfuerzo, gestiones, rifas, fiestas y muchísimo trabajo a pulmón. Este año, la institución celebra sus primeros 30 años de vida formal, aunque sus raíces se hunden bastante más atrás.

Cristian Munafó, conocido por todos como Tafo y actual presidente del club, recuerda aquellos primeros encuentros como si todavía pudiera regresar a ese tiempo. “Nos encontramos a nuestros 18, 20 años. Éramos un grupo de aproximadamente 25 o 30 chicos que queríamos seguir jugando al rugby y, para eso, creamos un equipo. Fue lo primero que hicimos. Se llamó ‘La Fundación’”, repasa. No tenían instalaciones propias ni una estructura institucional. Se entrenaban en el Parque General San Martín y, cuando terminaban, se reunían en un bar del centro mendocino que se convirtió en una suerte de sede improvisada: Estirpe, en Pedro Molina y avenida España.

Los fundadores, adolescentes en los 80, la clásica foto de entonces

Allí, entre conversaciones y proyectos, empezó a crecer la posibilidad de fundar un club en serio. “Usamos todo lo que habíamos mamado en nuestra vida infantil y juvenil de rugby, sobre todo los valores de la amistad, de mantenernos juntos haciendo lo que nos gustaba”, cuenta Munafó. En una reunión celebrada en aquel bar, hacia 1991, acompañados por algunos padres, entrenadores y dirigentes que se sumaron a la iniciativa, tomaron la decisión. Ya no se trataba solamente de organizar partidos: querían construir una institución capaz de recibir a otros chicos y ofrecerles el mismo espacio de pertenencia que ellos habían encontrado en el rugby.

Guillermo Giordano, otro de los protagonistas de aquella aventura y actual dirigente del club, recuerda que los primeros pasos fueron necesariamente modestos. “La idea primaria era mantenernos juntos, jugar al rugby. Tratamos de organizarnos y empezamos a jugar partidos con diferentes equipos que no participaban oficialmente de la competencia del rugby mendocino. Jugamos cinco o seis partidos, viajamos al sur, al centro de la provincia, empezamos a entrenar en el Parque San Martín, hicimos una camiseta, buscamos colores y le pusimos un nombre: La Fundación”.

Los amigos en la escuela

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“Tenían una cancha de fútbol, sacamos los arcos, pusimos las haches y ahí empezamos”

El grupo comenzó a sumar voluntades. Se acercaron antiguos entrenadores, padres y personas vinculadas con el rugby infantil. La iniciativa empezó a adquirir una estructura y, con ella, apareció la necesidad de encontrar una institución que les permitiera desarrollar la disciplina. La respuesta llegó a través del club Banco Nación, que les abrió las puertas y les cedió un espacio para empezar. Hacia fines de 1991 y comienzos de 1992, encontraron allí el primer lugar donde darle forma concreta a aquel sueño. “Tenían una cancha de fútbol, sacamos los arcos, pusimos las haches y ahí empezamos”, recuerda Munafó.

Giordano destaca también la ayuda que recibieron de otras instituciones de la provincia. Para incorporarse a los campeonatos de la Unión de Rugby de Cuyo necesitaban avales de clubes que ya participaran de la competencia. Los Tordos, Liceo, San Jorge y Belgrano colaboraron para que pudieran dar ese paso. Fue una etapa de aprendizaje acelerado: aquellos jóvenes que hasta entonces eran solamente jugadores tuvieron que asumir todas las responsabilidades que implica poner en marcha un club. “Pasamos a ser entrenadores de divisiones, árbitros, dirigentes, cocineros. También tuvimos que generar camisetas, indumentaria y todo lo referente a la estructura de un club para poder desarrollar el deporte”, enumera Giordano.

Un crecimiento más rápido de lo esperado

El crecimiento llegó más rápido de lo que habían imaginado. Entre 1992 y 1995 se multiplicaron las divisiones y cada vez eran más los chicos que se acercaban. El espacio prestado empezó a quedar chico y la idea de tener un predio propio dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en una necesidad. “Fue un crecimiento bastante rápido, sobre todo durante los primeros tres años. Eso nos obligó a pensar, por una cuestión de espacio, en conseguir un lugar más grande para seguir creciendo y agrandando la familia del rugby”, explica Munafó.

El grupo fundador

Entonces comenzó otra parte de la aventura: reunir el dinero necesario para comprar un terreno. No había grandes aportes ni una estructura económica que resolviera el problema. Había voluntad, tiempo y una comunidad que entendía que el proyecto también le pertenecía. Organizaron rifas constantes, fiestas, encuentros y hasta rifaron un vehículo. Cada actividad era una oportunidad para acercarse un poco más al objetivo.

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Cuando encontraron un terreno cercano, descubrieron que todavía faltaba dinero para completar la compra. La solución fue tan colectiva como ingeniosa: dividieron una parte de la propiedad en parcelas y los propios integrantes del grupo las compraron. “Con esa compra de lotes nos financiamos la adquisición total del terreno” , relata Munafó. Giordano recuerda que aquellas parcelas terminaron convirtiéndose, en los hechos, en un aporte de los mismos fundadores y colaboradores para que toda la superficie quedara destinada al deporte. No era solamente comprar tierra: era poner algo propio para que el sueño de todos pudiera hacerse realidad.

El predio tenía unas siete hectáreas y había sido una finca dedicada al cultivo de verduras y hortalizas. Su aspecto distaba mucho del de un club de rugby. El terreno estaba escalonado, con franjas de aproximadamente 25 metros de ancho por 150 de largo. Había que retirar las plantaciones, limpiar y nivelar la superficie antes de pensar siquiera en una cancha. Fue otra tarea compartida, de esas que no suelen aparecer en las fotografías institucionales, pero que explican mejor que cualquier discurso cómo se construye un lugar de pertenencia.

Muchos trabajaron durante meses para acondicionar el predio. Después llegó el momento de plantar el césped de la primera cancha. Y allí estuvieron nuevamente los jugadores, los mismos que habían comenzado entrenando en el parque y que ahora podían decir que tenían un lugar propio. “Todos los jugadores de rugby del club participaron en la plantación de la primera cancha y después sucesivamente en los distintos espacios que el club fue teniendo”, recuerda Munafó.

Aquella inolvidable jornada: la fundación del club

El 14 de octubre de 1996 Banco Rugby Club quedó formalmente inaugurado. Al principio, las instalaciones eran mínimas: un quincho y una churrasquera. Pero aquel espacio sencillo tenía algo que ninguna infraestructura podía reemplazar: era propio y se había conseguido con el esfuerzo de todos. La churrasquera se convirtió en el punto de encuentro, el lugar donde después de entrenar se compartían comidas, conversaciones y celebraciones. El club empezó a crecer alrededor de esa mesa tanto como alrededor de sus canchas.

En los entrenamientos del club

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Con el tiempo llegaron los resultados deportivos. Las divisiones aumentaron en cantidad y mejoraron su nivel de juego. Hubo jugadores que integraron seleccionados mendocinos, juveniles y mayores, y también quienes alcanzaron convocatorias nacionales. Banco participó en los campeonatos de primera de la Unión de Rugby de Cuyo y llegó a instancias finales en distintas temporadas. Pero, para quienes habían estado desde el comienzo, el crecimiento nunca se midió exclusivamente en resultados.

“Nuestro punto de reunión era la churrasquera, donde comíamos y compartíamos momentos muy lindos, muy alegres. Todos teníamos el mismo objetivo: que el club creciera, que fuera para adelante”, dice Giordano. Aquellos jóvenes que habían asumido simultáneamente los roles de jugadores, entrenadores, dirigentes y trabajadores fueron viendo cómo la institución necesitaba cada vez más personas para sostener una estructura que ya excedía ampliamente al grupo inicial.

Germán Bustos, otro de los protagonistas de aquella historia, pone en palabras el sentido más profundo de la experiencia. “Éramos jóvenes, de 18 o 19 años. Éramos un muy buen equipo de rugby, pero principalmente éramos un gran grupo de amigos. Ante la situación de vernos afuera del club donde habíamos crecido, y basados en lo que nos habían enseñado quienes nos formaron desde chicos, cuando empezamos a jugar a los 9 o 10 años, elegimos seguir jugando juntos, como amigos. Y para eso el único camino era fundar un nuevo club”.

Bustos recuerda que todo comenzó como una aventura juvenil, acompañada por quienes los habían formado, sus padres y sus familias. “Al principio solo queríamos jugar al rugby, divertirnos entre amigos y también generar un lugar para nuestros hermanos más chicos. Al poco tiempo, con el apoyo de gente que se acercaba a colaborar, teníamos divisiones infantiles y juveniles que llenaban el club de camisetas celestes y blancas, de todos los tamaños. Éramos felices”.

Hoy aquella iniciativa tiene una dimensión que sus fundadores difícilmente podían imaginar cuando se reunían en el bar Estirpe. Banco Rugby Club cuenta con alrededor de 550 socios y unos 450 deportistas entre rugby, rugby femenino y hockey. Dispone de dos canchas grandes, espacios para juveniles e infantiles, cancha de hockey, cantina, club house y camarines. Organiza encuentros infantiles y torneos de seven, participa de las competencias oficiales y se consolidó como una institución reconocida en la región.

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Muchos hijos y algunos nietos forman parte del club

Pero hay una imagen que resume mejor que cualquier cifra el recorrido: los hijos y algunos nietos de aquellos muchachos que alguna vez se propusieron no dejar de jugar juntos hoy también forman parte del club. La segunda y hasta la tercera generación encontraron allí un espacio propio. La camiseta celeste y blanca que alguna vez fue apenas una idea y después una prenda hecha para un equipo improvisado se convirtió en una herencia que no se transmite por obligación, sino por elección.

“Asumimos el compromiso de formar a los más chicos”

El asado sigue siendo un punto de encuentro

“Lo que comenzó como la iniciativa de formar un club para jugar al rugby entre amigos se transformó, con el paso de los años, en un lugar donde crecimos como personas y donde asumimos el compromiso de formar a los más chicos”, reflexiona Bustos. Y define el objetivo que sigue guiando a la institución: “Queremos que a través del rugby y también del hockey cada niño y cada joven se forme como una persona de bien, íntegra, respetuosa, solidaria y comprometida. El respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, el compromiso, la responsabilidad y la humildad son tan importantes o más que el resultado de un partido”.

Allí está, posiblemente, la explicación de por qué aquella amistad consiguió atravesar tantos años y convertirse en algo mucho más grande que un equipo. Los fundadores querían seguir compartiendo una pasión y terminaron construyendo una casa para cientos de personas. Querían un lugar donde jugar y crearon una institución que hoy recibe a sus hijos, a sus nietos y a nuevas generaciones de deportistas. “Formar buenos deportistas es importante, pero formar buenas personas es, sin duda, nuestro mayor logro”, resume Bustos.

El sueño empezó cuando eran adolescentes y todavía tenían casi toda la vida por delante. Hoy, con alrededor de 55 años, siguen vinculados a ese proyecto que nació de una amistad y que el tiempo convirtió en legado. La pelota sigue rodando en el mismo sentido: de una generación a otra, como aquella primera decisión tomada en una mesa de bar, cuando separarse no era una opción.

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