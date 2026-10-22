Gloria y ocaso de Nelson, “el hombre más pequeño del mundo” que conquistó a Susana y Marlon Brando, a 20 años de su muerte

El dominicano que falleció hace exactamente 20 años medía 71 centímetros y aunque se convirtió en una atracción mediática, también se lució en el cine y otras participaciones estelares

Nelson de la Rosa era un dominicano de edad adulta que medía apenas 71 centímetros. Por ello se lo presentaba como el hombre más pequeño del mundo. Eran los 90, años en que las personas que no respondían al concepto de lo normal de entonces generaban atracción. Y rating. “¡Me lo como!“, exclamó, por ejemplo, Susana Giménez la primera de las tantas veces que lo presentó en su ciclo televisivo.

Con su voz aguda y sus respuestas escuetas, el diminuto personaje era un clásico en el programa de la diva de los teléfonos. Quienes vivieron en esa época seguramente lo recordarán. Allí ensayaba algunas coreografías, respondía las preguntas cándidas de la conductora (“¿No aumentás mucho de peso, no es cierto?“) y hasta llegó a presentar a su familia.

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Este jueves se cumplen 20 años de la muerte del pequeño dominicano, que pasaría a la historia, al menos en la Argentina, como “el enano de Susana”. Pero su vida no se redujo solamente a sus apariciones mediáticas. Tuvo también un breve pero brillante currículum como actor, participó de un videoclip memorable, fue mascota de un club de béisbol y hasta protagonizó una delirante anécdota con Diego Armando Maradona en la noche porteña.

Nelson de la Rosa murió el 22 de octubre de 2006, a la edad de 38 años Redes

El origen de “el hombre rata”

Nelson de la Rosa nació el 21 de junio de 1968 en la ciudad de San Francisco de Macorís, en el norte de la República Dominicana. Llegó al mundo con una condición conocida como Síndrome de Seckel, una afección genética extremadamente rara que produce problemas en el crecimiento y causa lo que en medicina se conoce como “enanismo primordial”.

Desde muy niño este síndrome marcó el destino de Nelson. Era el único de los seis hermanos de la Rosa que presentaba una figura diferente, y eso llamó la atención de la comunidad en la que vivía. No pasaron muchos años hasta que el niño de corta estatura se convirtiera en un fenómeno de circos y ferias de su país. Así se transformó en un personaje conocido en su país a nivel popular.

Nelson de la Rosa alcanzó fama mundial como "el hombre más pequeño del mundo" redes

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Pero su salto a la fama internacional llegaría de la mano del cine. Un director italiano, Giuliano Carnimeo, convocó a Nelson para tener el rol protagónico en un filme de terror de clase B que, en idioma original, se llamó Quella villa in fondo al parco, pero que internacionalmente se conoció como Ratman o El hombre rata.

En efecto, en esta cinta estrenada en 1988, el hombre más pequeño del mundo interpreta a una especie de criatura monstruosa, un roedor humanoide fruto de experimentación genética que, con sus ataques letales, provoca el terror de los pobladores mientras que una periodista estadounidense investiga su caso.

Afiche de RatMan, la película que hizo conocido a Nelson de la Rosa en todo el mundo y le dio un apodo que le quedó para siempre redes

La película fue grabada en gran parte en la República Dominicana y, entre otras cosas, le dio origen a otro de los apodos con el que se conoció a su protagonista a través de los años: el hombre rata.

Con los años, la película se convirtió en un producto de culto en el circuito alternativo y Nelson pasó a ser un personaje fuertemente convocado por la televisión de diferentes países. Cadenas importantes de latinoamérica como Venevisión o Univisión tuvieron al minúsculo actor como invitado a sus programas más vistos.

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Nelson de la Rosa, el hombre más pequeño del mundo, fue a Hola, Susana a presentar a su mujer y a su hijo Captura YouTube Radio Casilda

Su presencia llegó también a los Estados Unidos, a España y, por supuesto a la Argentina. En 1994 fue el primer encuentro con Susana y desde entonces fue un abonado al ciclo.

En 1998, por caso, fue al estudio de la estrella de Telefe a presentar a su esposa Jennifer, una dominicana de 18 años y a su pequeño hijo Cristian Alberto. “¡Es tu hijo! ¡No lo puedo creer!“, gritó Susana, estupefacta, mientras miraba a un bebé que ya tenía, prácticamente, el tamaño de su padre.

Nelson de la Rosa y Marlon Brando en La isla del Dr. Moreau IMDB

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Junto a Marlon Brando

Dos años antes de ese inolvidable momento televisivo, el propio Nelson tuvo su momento de gloria en el espectáculo. Fue otra vez en el cine, cuando compartió el set y varias escenas nada menos que con el monstruo de la actuación estadounidense, Marlon Brando.

La película, estrenada en 1996, fue La isla del dr. Moreau. Allí, el genial actor interpreta al doctor del título, un desquiciado hombre de ciencia que experimenta genéticamente con humanos y animales. Y De la Rosa es Majai, su extraño ayudante.

Nelson de la Rosa caracterizado como Majai, el ayudante del Dr. Moreau en la película que protagonizó Marlon Brando IMDB

Los especialistas en cine señalan que esta película fue un gran fracaso. Añaden también que su filmación fue caótica. En parte, por lo mal que se llevaba el actor principal con el otro protagonista, Val Kilmer. Y en parte también por los caprichos de Brando que, entre otras cosas, decidió modificar el guión para tener más escenas junto a Nelson, básicamente porque le había caído muy bien.

Una de las escenas más destacadas del filme, de hecho, es la que el intérprete de Un tranvía llamado deseo y el hombre más pequeño del mundo tocan juntos al piano “La Polonesa heroica”, de Frederic Chopin. Al concluir su obra, ambos, que están vestidos con idénticos atuendos y cada uno en su respectivo piano, se dan un feliz abrazo.

Nelson toca el piano en La Isla Del Dr. Moreau (1996)

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Al parecer, el asistente Majai del Dr. Moreau inspiraría luego otro personaje cinematográfico de relevancia. Se trata del Mini-Me, el diminuto villano interpretado por Verne Troyer, que aparece en la segunda y tercera de las películas de la saga del agente secreto británico Austin Powers.

De Illya Kuryaki a Maradona

Otra vez en la Argentina, en el año 1999, Nelson de la Rosa participó en el videoclip de “Coolo”, un hipnótico hit de Illya Kuryaki and the Valderramas. En este caso, aparece como el líder de una banda de mimos. Vestido con una remera a rayas horizontales blancas y negras y coronado con un bombín verde, el dominicano tira unos pasos de baile y responde a la consigna del estribillo de la canción del dúo conformado por Dante Spineta y Emanuel Horvilleur: “A mover el coolo / a mover el coolo”.

Nelson participó de un videoclip realizado por el grupo Illya Kuryaki and the Valderramas captura youtube

Otro de los recuerdos que dejó el hombre fallecido hace 20 años corresponde a mediados de los años noventa y se relaciona con su increíble encuentro con Diego Armando Maradona. El que se encargó de difundir en diferentes ocasiones esta particular juntada fue Guillermo Coppola, exrepresentante del 10.

Según lo que cuenta el exmánager, todo ocurrió una noche en Buenos Aires News. El astro del fútbol había ido al baño de ese boliche y a su regreso, mientras caminaba entre numerosos fans que querían saludarlo, alguien le alcanzó al pequeño Nelson, que quería conocerlo.

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Coolo, video de Illya Kuryaki and the Valderramas

“Se lo ponen en los brazos a Diego -contó alguna vez ‘Guillote’-. Diego lo agarró... se sorprendió. Se asustó. Y lo tiró. Por suerte estaba ahí Osvaldo ‘el Gato’ Santos (exarquero de Boca), que lo atajó y Nelson no cayó a la pista”.

Esta anécdota se cierra con el propio Coppola dándose cuenta de que lo que el jugador había lanzado por el aire era una persona y no un muñeco. “¡Diego! ¡Es un ser humano!“, le gritó el mánager a su representado. Finalmente las cosas se aclararon y la noche terminó “muy feliz” para el dominicano, según lo que contó el hombre de blancos cabellos.

Nelson tuvo un encuentro muy recordado con Diego Armando Maradona en Buenos Aires News redes

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El final de Nelson

Más allá de sus picos de fama, Nelson continuó trabajando en distintos circos como atracción simplemente por su tamaño. Su último momento de reconocimiento fue en el año 2004, cuando el beisbolista dominicano Pedro Martínez, estrella de los Red Sox de Boston, comenzó a llevar a su compatriota a los vestuarios del club antes de cada partido.

El actor se había convertido de pronto en la mascota del equipo y esto trajo a los de Boston una notable buena suerte. El plantel ganó la Serie Mundial de 2004 -el campeonato más importante de la MLB- cortando una sequía de 86 años sin obtener títulos.

Nelson de la Rosa en el show de Jimmy Kimmel

Luego de este logro, “el amuleto de la buena fortuna” de los Medias Rojas fue a visitar el programa de Jimmy Kimmel en Nueva York. Y lo hizo, para llamar más la atención, disfrazado de Hombre araña.

En el año 2006, Nelson estaba trabajando en un circo en Chile. En uno de sus viajes a Miami comenzó a sentirse un poco mal. Se trasladó entonces a Nueva York, donde vivían dos de sus hermanos.

Nelson y Susana, un clásico de los años 90 Ig @susanagimenezperlitas

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Allí su situación empeoró. Fue internado en un hospital de Providence, en el estado de Rhode Island, donde falleció por un colapso cardíaco el 22 de octubre de ese año. Tenía tan solo 38 años.

Para un hombre que había sido la atracción de millones de personas en el mundo, su funeral fue bastante modesto. Asistieron apenas sus familiares y no muchas personas más. Sus restos descansan en el cementerio Cristo Redentor, de Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Cristian Alberto (derecha), el hijo de Nelson de la Rosa, en una entrevista que le hicieron en República Dominicana en 2024 Captura El renegado TV