Guía de quesos, picnic, y un recorrido gastronómico al aire libre con maridajes únicos: así fue La Juntada de Santa Rosa

“Queso azul con vino blanco dulce. Pruébenlo en sus casas.” Esta fue una de las propuestas que surgieron durante la tarde del domingo, en La Juntada de Santa Rosa. Entre quesos, charcutería, panadería, provoleta reversionada y música en vivo, se llevó a cabo un picnic urbano para celebrar la llegada de la primavera al que se sumaron parejas, grupos de amigos y familias, con perritos incluidos. ¿La consigna? Recuperar esos espacios de encuentro al aire libre y disfrutar desde la reposera.

Para arrancar

En la entrada, una tote bag con vasos reutilizables, una guía de quesos y un pan adelantaba buena parte del plan. Después, cada uno elegía su rincón y armaba el recorrido a su manera. Entre una degustación y otra, siempre se podía volver a la reposera, seguir picando algo y dejar pasar la tarde.

Según contó Sofía Ruano, gerente de Marketing de Quesos Santa Rosa, la idea surgió este año para celebrar el cumpleaños de la marca, el 30 de agosto, fecha vinculada con la tradicional tormenta que le da nombre. El formato apareció enseguida: “no hay nada más natural que comer quesos en un picnic”. Detrás de la iniciativa también estaba la intención de recuperar las reuniones al aire libre, una costumbre que, a su entender, se había perdido un poco. Ruano describió a un consumidor “ávido de volver a encontrar esas experiencias, de compartir sin el tiempo como un límite”.

Recorrido gourmet

El stand de Santa Rosa era el punto de partida. Allí se retiraba una caja armada en el momento con una selección de quesos de la marca, frutos secos, uvas, mermelada y un aceite gourmet. Con la picada resuelta, tocaba elegir qué más probar.

La Provoletería fue otra de las paradas más concurridas. Allí, cada visitante armaba su propia provoleta con los toppings que más lo tentaran: mermelada de morrones, pesto, cherries confitados con salchicha parrillera, criollita primaveral con mango y portobellos salteados con perejil y vino blanco. Había margen para ir a lo conocido o animarse a alguna mezcla menos habitual.

En Ángel Tacos, el queso fue el hilo conductor de una carta pensada especialmente para la ocasión. La quesabirria estuvo entre los platos más elogiados del día: tacos de birria con queso Reggianito, servidos con su propio caldo para mojar. La base era ese guiso de carne de origen mexicano, cocido a fuego lento con chiles y especias hasta quedar bien tierno.

Entre las opciones de charcutería y panadería, La Kitchen dio que hablar. Además de su chipá y su ya conocido fosforito, presentó una versión de este último con queso Atuel y batata. Un escándalo para los amantes del agridulce y del clásico queso y dulce. Más de uno volvió por otra porción.

El despacho de bebidas estuvo a cargo de Carnaval. A la hora de hablar de maridajes, el vino fue el favorito entre buena parte de los asistentes consultados. Ruano también sumó una sugerencia: “queso azul con vino blanco dulce. Pruébenlo en sus casas”.

Vinilos y música en vivo

Entre los puestos se cruzaron, además, referentes de la escena gastronómica local que se sumaron a probar y compartir la picada. Estuvieron Ximena Sáenz; Julián Pardo, de Cocinar es Arte; la cocinera Val Erlich y la fromagelier Clau Tartaglia, entre otros.

La música acompañó el recorrido durante toda la tarde. Sofía Campos abrió con un show en vivo y Vinilos en la Vereda puso a sonar su selección de discos desde una combi convertida en cabina.

Más tarde, el cielo se puso gris y empezaron a caer las primeras gotas. Como si hubiera estado planeado, en ese momento estaba tocando Agua de Florero en el escenario. La lluvia no alcanzó para dar por terminado el plan, algunos se quedaron y hasta se animaron a tirar unos pasos. Ni la lluvia primaveral porteña iba a cortar la vibra.

Más allá de la propuesta gastronómica, lo que quedó flotando en el aire fue algo más simple y bien argentino: la comida, y el queso en particular, como excusa para juntarse. Como resumió Ruano sobre lo que le gustaría que la gente se lleve de la experiencia: “un lindo momento para pasar con las personas que quieren”.

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