Drools es un perro de cuatro años, cruza de pitbull y boxer. Estaba en el refugio de mascotas Conour Upper Rio Grande de Colorado hace casi dos años cuando Kacey Widetich se enteró de su historia.

La mujer, directora de la ONG de rescate de animales Relay for Rescue, decidió entonces mudarse al refugio a vivir con el perro hasta que este fuese adoptado. "¡Me quedo aquí y seremos compañeros de cuarto hasta que lo adopten! Hasta que encuentre su hogar definitivo", anunció en un video en donde presentó a Drools y mostró el lugar en donde dormirían.

La mujer decidió que se mudaría al refugio de mascotas con Drools para visibilizar su caso (Facebook)

La idea de Widetich era visibilizar la hazaña para conseguir un nuevo dueño para Drools lo antes posible. Y lo consiguió. A medida que ella iba publicando videos de su día a día con su nuevo amigo, la historia empezó a ser difundida en distintos grupos en las redes sociales y en varios medios estadounidenses.

Hasta que a los 12 días de vivir en el refugio junto a Drools y a otros 30 perros, apareció una persona interesada en adoptarlo. En su día número 729 de estadía en el refugio, el perro de cuatros años fue adoptado por Josh Simpson y se fue a vivir con él a Boulder, Colorado.

"Los que me conocen saben que no soy una persona presumida en lo absoluto; solo estoy siguiendo mi pasión y propósito en la vida. Esta historia, sin embargo, realmente me hizo llorar", publicó Kacey Widetich en su Facebook al tomar distancia y ver su historia -con final feliz- publicada en distintos medios. A los pocos días, la mujer manejó 20 minutos para pasar a saludar a su amigo Drools.

Gracias a la visibilidad del caso, Mason, otro de los perros del refugio Conour, consiguió dueño: una mujer llamada Shelley que se había acercado para conocer a Drools pero se terminó enamorando del Fox Terrier de 2 años y se lo llevó a vivir consigo a Denver.