Hizo una mala reseña de un restaurante por error y el dueño le respondió con una tajante frase

Las reseñas de Internet solían ser espacios de confianza, sin embargo, al parecer, ya no es del todo así. Y, un caso que sucedió en la ciudad de Murcia, en España, es la prueba de ello. Una mujer escribió una pésima reseña de un local gastronómico en Google lo calificó con una sola estrella, pero... ¡se equivocó de lugar! Para colmo, el dueño del establecimiento afectado no dudó en salir a responderle.

Afortunadamente, el dueño del local criticado, un popular bar de la ciudad llamado El Tanque de Oro, estaba atento a controlar las reseñas de Google y se dio cuenta rápidamente de lo ocurrido y expuso la falta de la clienta.

El comentario de la mujer en Google

El comentario en cuestión, escrito a nombre de una usuaria llamada Carmen María, que se quejó del maltrato que recibió en el lugar, decía: “Consumimos 7 personas y se nos echó en casa de muy mala manera y con amenazas, con echarnos del lugar si la octava persona no consumía nada. Me parece de muy mal gusto e irrespetuoso que siendo un grupo tan grande en el cual estábamos consumiendo mucha bebida (jarras, cervezas y chupitos) obligasen a alguien a pedirse un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa”,.

Al leer esta reseña, el propietario del lugar no se quedó callado y salió a responder y defenderse al argumentar que se trata de un comentario falso. ¿Por qué? Porque el local estaba cerrado por vacaciones en la fecha del mensaje y porque, además, no sirven comida.

“Buenos días Carmen, estamos de vacaciones y abrimos en pocos días, no tengo tortilla en el local, solo vendo bebida, revisa bien a quien le quieres poner esta reseña”, escribió el hombre y agregó: “Te confundiste de local, repito no tengo tortilla ni ningún tipo de comida y estamos de vacaciones, así que dudo de que los hechos que comentas sean en mi local”.

La respuesta dle dueño del local se hizo viral

El diálogo hubiese quedado en el olvido si no fuera por el hermano del dueño del pub que publicó la historia en Twitter y se la hizo llegar a la cuenta de @soycamarero, experto en estos casos. Desde allí el relato se hizo viral y cosechó cientos de comentarios de todo tipo, según consignó el medio español La Vanguardia.

En principio, algunos aludieron en broma al estado en que la supuesta Carmen María escribió la reseña: “Pues sí que bebió la señora y “Lo único que queda claro en la reseña es que consumieron mucho alcohol”.

Sin embargo, otros se pusieron más serios al referirse a esta tendencia a dejar comentarios falsos: “Esto está pasando mucho. Reseñas inventadas no sé si para hacer gracia o qué, pero he visto bastantes, sobre todo en Google”.

Otro tuitero propuso una solución para que estas cosas dejen de pasar: “No se debería escribir reseñas sin el ticket de dicho lugar”. Por último, un tercero reflexionó: “Yo antes miraba las reseñas para ir a sitios nuevos. Ya hace tiempo que paso. Solo si un local tiene muchas y todas negativas me lo pienso, ya que he ido a sitios con reseñas así y luego todo perfecto”.