Un video de la princesa Alexia , una de las hijas de Máxima y Guillermo , los reyes de Holanda, compartido en la red social TikTok se convirtió en un polémico fenómeno viral que fue tildado de racista. A las horas su publicación, fue misteriosamente eliminado de la cuenta de la adolescente de 14 años que, en redes sociales, se hace llamar LexiavanO.

Hace unos días la segunda hija de Máxima , conocida por su personalidad expansiva, su interés en la moda y en las redes sociales, publicó un video donde ella y dos amigas hacían la mímica del tema "In the party" de la cantante Flo Milli. La polémica surgió debido a la parte de la canción elegida para repetir: So fuck they opinion / Yea he gon' off the perc / Now he raising his meat / I don't think that's a nigga that you wanna keep.

El término que mayor disgusto provocó fue nigga , que es una forma despectiva de llamar a los miembros de la comunidad afrodescendiente. Pero las chicas tuvieron la delicadeza de cerrar la boca antes de pronunciar la palabra considerando que, en este momento particular después del asesinato de George Floyd , podría considerarse como una falta de respeto.

Para evitar que la polémica crezca, la familia ordenó eliminar el clip. Se cree que el trabajo fue realizado por el RVD, el servicio de información del gobierno holandés.