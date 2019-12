Horóscopo de Tauro de hoy: domingo 8 de Diciembre de 2019

Tauro Fuente: LA NACION

Tauro se muestra plácido gran parte del tiempo, pero puede ser impetuoso y hasta brutal cuando se enoja, como el animal que lo representa. Es un elemento Tierra: pragmático, ordenado, trabajador y ambicioso. Quienes se forjan bajo este signo suelen ser persistentes.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el domingo 8 de Diciembre

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa un error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta o terminará exhausto.

