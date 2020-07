Horóscopo. Qué dice tu ascendente para el fin de semana del 10 de julio

Crédito: Shutterstock

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte, tu regente, continúa transitando por Aries y te pone en marcha a resolver todos los pendientes. La zona más alta de tu carta natal sigue procesando el eclipse en Capricornio que puede haber traído una exigencia extra en el ámbito profesional. Además, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) estará en tu signo. Es bueno saberlo por si percibís que las emociones se ponen a la defensiva.

Ascendente en Tauro

Venus, tu regente, continúa su marcha directa por Géminis (signo de aire, mental) por los grados matemáticos en los que retrogradó durante el último tiempo. Este movimiento permitirá, de a poco, mayor claridad en tus dudas vinculares. La zona de tu carta natal asociada a tu vocación sigue procesando el eclipse en Capricornio, que puede haber traído una sensación angustiante de límites. Tip: busca un aroma que te traiga bienestar en estos días.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) retoma su marcha directa en Cáncer este sábado. Este cambio de dirección permite mayor claridad en la zona de tu carta natal asociada a tus recursos y valores. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones de complemento) sigue transitando por Géminis, con una vibración chistosa y charleta en el ámbito vincular. Tip: los chistes ayudan siempre, pero no todos tienen la misma relación con el humor que vos.

Ascendente en Cáncer

Sigue muy activada la temporada canceriana. Mientras que el Sol (fuente de energía del zodíaco) continúa transitando por tu signo, Mercurio (planeta de la comunicación) también está en Cáncer, trayendo la posibilidad de que encuentres palabras para transmitir lo que te pasa en estos días de tanto movimiento emocional. Tip: la vulnerabilidad no es buena consejera.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Cáncer (signo de agua, emocional) en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Es bueno saberlo para ver qué temas pendientes necesitas cerrar, y también porque puede ser que entre el eclipse pasado y este movimiento en estos días estés con la energía baja. Tip: a veces puede suceder que tengas pocas ganas; no te juzgues.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) retoma su marcha directa en Cáncer este sábado. Este cambio de dirección permite mayor claridad para expresar tus emociones. Este movimiento dialoga con la vibración de cuidado y afecto que trae el tránsito de la Luna por Piscis en este fin de semana. La zona de tu carta natal asociada a tu identidad y expresión personal sigue procesando el eclipse de Luna llena en Capricornio. Tip: no te exijas en estos días, toca descansar.

Ascendente en Libra

Venus, tu regente, continúa su marcha directa por Géminis (signo de aire, mental) por los grados matemáticos en los que retrogradó durante el último tiempo. Este movimiento permitirá, de a poco, mayor claridad sobre cómo abordar tus dudas vinculares. Por otro lado, continúan los tránsitos planetarios de Marte, el Sol y Saturno en signos afines: Aries, Cáncer, y Capricornio en puntos claves de tu carta natal. En términos energéticos es posible que sientas la necesidad de avanzar y resolver. Tip: es momento de amigarte con tomar las decisiones fuertes.

Ascendente en Escorpio

Si bien la cercanía matemática ha disminuido en el cielo, en términos energéticos sigue la vibración de intensidad de la mano de la interacción de Plutón (tu regente) con Júpiter (planeta de la expansión) en Capricornio (signo de tierra, concreto). Puede sentirse una extraña mezcla de impotencia y confianza. Es bueno saber que estás en un proceso alquímico de transformación de estructuras. Tip: busca un sentido a largo plazo.

Ascendente en Sagitario

Si bien la cercanía matemática ha disminuido en el cielo, en términos energéticos sigue la vibración de intensidad de la mano de la interacción de Júpiter, tu regente, con Plutón (planeta de la transformación) en Capricornio (signo de tierra, concreto). Estos movimientos suceden en la zona de tu carta natal asociada a tus recursos. Tip: aunque suene a cliché, se trata de confiar en tu poder personal.

Ascendente en Capricornio

Continúan los movimientos planetarios de Saturno, Júpiter y Plutón en tu signo. Antes de buscarle una escena específica, es bueno saber que estos eventos forman parte de un largo proceso, para que puedas ver qué modelos y objetivos te guían. Si sentís desorientación, no te juzgues, puede ser parte del proceso también. Tip: confía en que hay tiempo.

Ascendente en Acuario

Este fin de semana predominan la energía terrenal y acuática, es decir, aquella relacionada con lo concreto y con las emociones, respectivamente. Sin dudas no es lo tuyo, pero esto no quiere decir que no puedas aprovechar el fin de semana para descansar un poco de tanta abstracción. Tip: puede ser un buen momento para conectar con tus plantas.

Ascendente en Piscis

Este fin de semana la Luna transitará por tu signo, y puede ser que se sienta con mayor énfasis la necesidad de descansar tu mente y tu cuerpo. Además, Neptuno (tu regente) en su marcha retrógrada por tu signo conecta matemáticamente con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Cáncer y reafirma la sensación de cuidado y resguardo interno. Tip: ver una peli o escuchar música también son formas del descanso.