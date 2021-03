Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de marzo?

Vera Picabea PARA LA NACION

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal. El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) ingresó en Géminis (signo de aire, curioso) y activa la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y el aprendizaje. Si estás pensando en tomar algún curso corto que haya despertado tu curiosidad este es un buen momento. Por otro lado, también ayuda saber que este es un tránsito para experimentar nuevas opciones y no para tomar decisiones a largo plazo. Tip: aprovecha para divertirte con algo fuera de programa .

Ascendente en Tauro

Venus, tu regente, continúa su tránsito por Piscis (signo de agua, energía sensible) y la disponibilidad energética predispone un mood romántico y sensible para que te animes a conectar con tus emociones. Por otro lado, es bueno saber que este movimiento también subraya la importancia de alimentar tu faceta espiritual. Tip: busca tu forma; puede ser simplemente encontrar descanso, silencio, reflexión introspectiva y/o meditación.

Ascendente en Géminis

Fin de semana interesante para vos. Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su marcha directa en Acuario (signo de aire, desapegado) y allí conecta en conjunción con Júpiter (planeta de la expansión). En términos energéticos es momento de sintonizar ideas distintas y animarte a probarlas. Por otro lado, el ingreso de Marte (planeta de la acción) en Géminis acompaña con impulso y dirección para emprender proyectos. Tip: adelante con lo nuevo.

Ascendente en Cáncer

Este fin de semana predominan las energías fijas (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) de modo que no hay interacciones planetarias relevantes para vos. Sin embargo, es posible que todavía persista la sensación de cierre de la semana pasada por la Luna llena y continúes buscando el modo de comunicar lo que has procesado. Tip: aprovecha la Luna en Capricornio (tu eje complementario) para asumir la responsabilidad de lo que te pasa.

Ascendente en Leo

El tránsito del Sol (regente del ascendente en Leo) por Piscis (signo de agua, hipersensible) se da en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad. Piscis es el último signo del zodíaco y por lo tanto este recorrido también ilumina la importancia de saber cerrar ciclos. Mientras tanto, Acuario, tu eje complementario sigue activo por los tránsitos de Saturno, Júpiter y Mercurio que llevan su energía madura, expansiva y curiosa al ámbito de la pareja. Tip: cerrar es una forma de prepararse para lo nuevo.

Ascendente en Virgo

Continúa la vibración pisciana para vos. Por un lado es posible que todavía persista la sensación de cierre de la semana pasada por la Luna llena en tu signo y conviene honrar con consciencia lo que sea que estés concluyendo. Por otro lado, el tránsito del Sol (fuente de energía del zodíaco) y de Venus (planeta de las relaciones) en Piscis, tu eje complementario, iluminan la zona de tu carta natal asociada a la pareja con gran sensibilidad y romanticismo. Tip: cuidado con viejas fantasías e ilusiones de otro tiempo.

Ascendente en Libra

Venus, tu regente, continúa su recorrido por Piscis (signo de agua, energía sensible) y la disponibilidad energética predispone un mood romántico y sensible para desplegar amorosamente tus emociones. Por otro lado, es bueno saber que este movimiento también subraya la importancia de alimentar tu faceta más espiritual. Tip: alcanza con no perder de vista el radar interno y dedicarte un rato a tu introspección y/o meditación.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana predominan las energías fijas que Escorpio comparte con Tauro, Leo y Acuario. Esto significa que se activan puntos clave de tu carta natal -—la base emocional, el medio cielo y el ámbito de la pareja— y más allá de la escena específica vale la pena ver cómo estás en este momento con respecto a tu familia, el trabajo y tu pareja. Tip: nada de esto es una evaluación.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) interactúa en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación) en la zona de tu carta natal asociada al aprendizaje y la comunicación. En términos energéticos es momento de sintonizar nuevos modos de expresión en tus mensajes y ver si este cambio te ayuda para transmitir lo que necesitás. Tip: puede ser momento de buscar cursos con propuestas alternativas para ampliar tu horizonte.

Ascendente en Capricornio

Este fin de semana predominan las energías fijas (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) de modo que no hay interacciones planetarias relevantes para vos. Sin embargo, es bueno saber que este fin de semana la Luna transitará por Capricornio y puede funcionar, aunque sea momentáneamente, como alerta de que toca hacerte cargo del plano afectivo. Tip: puede ser solitariamente, si lo preferís; pero pedir compañía vale.

Ascendente en Acuario

Continúa la cuadratura matemática de Urano (regente del ascendente en Acuario) en su tránsito por Tauro con Saturno (planeta del compromiso y la estructura) en movimiento por tu signo. En términos psicológicos esta interacción pone en escena qué límites ves a tus ganas de cambiar una situación y esto puede funcionar como un freno. Tip: atención si estás juzgando con viejos parámetros tus decisiones.

Ascendente en Piscis

Es posible que todavía persista la sensación de cierre de la semana pasada por la Luna llena en Virgo, tu eje complementario. Es bueno saber que esta vibración también coexiste con una vitalidad distinta que trae el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) por Piscis y a esto se suma el tránsito de Venus (planeta de las relaciones) por tu signo. La disponibildiad energética enfatiza tu sensibilidad y espiritualidad. Tip: ojo con la fantasía amorosa sin filtro y depositada donde no corresponde.