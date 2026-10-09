Iba a ser un hospital: el origen del penal de Devoto, la última cárcel porteña que cerrará sus puertas poco antes de cumplir 100 años

La historia del tradicional penal del barrio del oeste porteño, inaugurado en 1927, tiene que ver con el aumento de los delitos menores y a la necesidad de albergar los detenidos que desbordaban las alcaldías policiales

La cárcel de Villa Devoto comenzará a ser desocupada en breve gracias a un acuerdo firmado entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno Nacional. Dejará de funcionar de este modo el último gran complejo carcelario que se encontraba dentro de los límites de la Capital Federal y que era, para bien o para mal, un emblema del barrio. Así se cierra una historia que comenzó casi un siglo atrás. El complejo se inauguró el 2 de mayo de 1927.

El decreto que ordena contruir el penal de Devoto en el lugar donde se encuentra en estos días se firmó en 1923. Sin embargo, los problemas que llevaron a su creación se remontan a fines del siglo XIX y principios del XX.

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Entonces, la ciudad de Buenos Aires se encontraba en pleno crecimiento demográfico por la llegada de inmigrantes europeos que venían a buscar su destino al Río de la Plata. Pero el incremento poblacional trajo consigo también, de manera inevitable, el aumento de los delitos menores, como la vagancia, el juego clandestino y la prostitución.

La Nación anuncia la inauguración de una "nueva alcaidía policial" para detenidos, que es la cárcel de Villa Devoto archivo

El resultado de ello fue que las alcaldías policiales pronto se vieron desbordadas. Eso derivó en la necesidad de abrir nuevos predios para albergar presos. En especial, se buscaba realizar un gran edificio para llevar allí a los detenidos que estaban en proceso judicial, mejor conocidos entonces como “encausados”.

Intentos fallidos para una nueva cárcel

La idea era levantar el nuevo penal en algún terreno periférico de la ciudad, lejos de las áreas más urbanizadas. Con esa intención, antes de la creación del complejo carcelario en Devoto, hubo otros proyectos. Entre ellos, se planeó construir la prisión cerca del Cementerio del Sur, en Parque Patricios. Otro plan era hacerlo cerca del Cementerio de la Recoleta. Pero por una cosa o por otra, esto no se concretó.

Una idea más ambiciosa fue levantar la cárcel cerca del Hospital Tornú, en el parque de Agronomía, donde están hoy el Club Comunicaciones y el Barrio Rawson (conocido como “el triángulo de Agronomía”). Este proyecto del año 1911 contaba con mucho apoyo mediático y oficial, tenía nombre propio, Cárcel del Parque. Estaba diseñada por los prestigiosos arquitectos Antonio Buschiazzo y Juan Carlos Buschiazzo, creadores de edificios emblemáticos de Buenos Aires.

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Pero, pese a que el proyecto contaba con gran consenso, la Escuela de Agronomía se negó a ceder los terrenos que eran de su propiedad y el proyecto fracasó.

Una imagen de los pasillos que rodean el complejo carcelario de Villa Devoto en sus primeros años de existencia Archivo general de la nación

Norberto Malaguti, vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Villa Devoto, contó en Devoto Magazine cómo llegó la cárcel hasta su ubicación actual: “La frustración acumulada por los intentos fallidos llevó a buscar alternativas más viables. En este contexto surgió un terreno donado por la familia Visillac con el objetivo inicial de construir un hospital”.

Los Visillac conformaban una familia muy tradicional del Partido de San José de Flores, que en 1888 pasó a formar parte de la ciudad de Buenos Aires. Poseían varias fracciones de tierra en la zona. Una de estas posesiones, de unas cinco hectáreas, fue la que donaron para la construcción de un hospital.

“Sin embargo, en abril de 1923, mediante un decreto oficial, se decidió destinar estas hectáreas al establecimiento de una cárcel”, añade el historiador.

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Primer edificio del complejo carcelario de Villa Devoto, inaugurado el 2 de mayo de 1927 como cárcel para encausados

Sala común de detenidos, en los primeros años del penal de Devoto, de 14 por 25 metros

En 1978, en cárcel de Devoto hubo una violenta represión en la que murieron 64 detenidos Archivo

Construcción de Devoto

Cuando comenzó la construcción de la cárcel, Villa Devoto era una zona dominada por quintas agrícolas, de frutas y verduras y hornos ladrilleros.

Con el correr del siglo, con el crecimiento demográfoco de la ciudad, el penal quedó ubicado en medio de la urbanización del barrio, rodeado por las calles Bermúdez, Nogoyá, Desagüadero y Pedro Lozano.

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“La construcción avanzó rápidamente y culminó con la inauguración del penal en 1927, bajo la jurisdicción del Servicio de Alcaldías dependiente de la Policía Federal”, cuenta Malaguti.

La cárcel de Villa Devoto el día de su inauguración Archivo

A cominezos de 1927, un artículo de LA NACION anunciaba su inminente inauguración: “La cárcel, según el proyecto general, tendrá un total de ocho pabellones paralelos, ubicados a uno y otro lado de una galería central de comunicación, habiéndose resuelto darles una orientación a medio rumbo, con el fin de que el sol bañe sus fachadas”.

El Penal de Devoto tuvo su inauguración oficial el 2 de mayo de 1927, con un único edificio. A su alrededor se formó el complejo penitenciario que funcionó como una cárcel de encausados hasta que, en 1957, dice el historiador, “pasó al ámbito del Ministerio del Interior y comenzó a alojar delincuentes comunes, lo que incrementó su impacto negativo sobre el entorno residencial del barrio˝. Entonces el lugar se llamó Instituto de Detención de la Capital Federal, Unidad 2.

A partir de 2007, la cárcel de Devoto tuvo la denominación oficial de Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Cuando se inauguró la cárcel, Villa Devoto era una ozna de quintas; poco después, la urbanización hizo que la cárcel sea un sitio incómodo para el barrio Ricardo Pristupluk

El Devotazo

A lo largo de su casi un siglo de existencia, Devoto fue protagonista de algunos sucesos que quedaron marcados en la historia de la Argentina. El 25 de mayo de 1973 se produjo allí lo que se conoció como “el devotazo”.

Héctor Cámpora, entonces mano derecha del proscripto Juan Domingo Perón, acababa de asumir la presidencia del país y fue presionado por grupos de la Juventud Peronista y Movimientos de izquierda para que liberara todos los llamados “presos políticos” que estaban alojados en el penal.

Militantes de la Juventud Peronista festejan la liberación de los presos que están dentro del camión Archivo

Miles de personas se movilizaron hasta la cárcel y rodearon el predio, reclamando que soltaran de inmediato a los encarcelados por cuestiones que se consideraban políticas.

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Si bien Cámpora había prometido sacar un decreto para la liberación de estas personas a poco de asumir su presidencia, la presión de los militantes ese mismo día forzaron la apertura de las puertas de Devoto y para que los encarcelados recuperaran su libertad. Entre “presos políticos”, se fugaron criminales de todo tipo y terroristas. Hubo en esa salida abrazos, cantos y distintos festejos.

Manifestantes recorren las adyacencias de la cárcel de Villa Devoto pidiendo la libertad de los presos políticos, el 25 de mayo de 1973 Saucedo

Masacre del pabellón

Otro de los eventos que quedaron marcados en las páginas del penal tiene que ver con la llamada Masacre del Pabellón Séptimo. Ocurrió el 14 de marzo de 1978 y se conoció en su momento como “el motín de los colchones”.

Fue una de las mayores tragedias en la historia de la cárceles de la Argentina. Se calcula que entre 60 o 65 internos murieron allí por asfixia, quemaduras o fueron baleados. 85 internos más fueron heridos por la combustión que se generó por la quema de colchones.

Militantes de la Juventud Peronista festejan la liberación de los presos que están dentro del camión

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Entre los muertos de esta luctuoso episodio se encuentra Luis María Canosa, músico platense, cantante de una banda de los años 60 llamada Dulcemembriyo. Este artista era, además, amigo del Indio Solari. El legendario intérprete de Los Redondos incluyó a Canosa en dos de sus canciones: “Toxi taxi” y “Pabellón séptimo (relato de Horacio)”, donde refiere explícitamente al motín de los colchones.

Entre 1976 y 1983, tiempos de la última dictadura mililtar, la cárcel también funcionó como centro clandestino de detención. Unos 1200 detenidos ilegales fueron destinados al penal de Devoto para ser “blanqueados”. Esto es, incorporados al sistema penitenciario legal, a fin de evitar la condena de la comunidad internacional por el plan de desaparición de personas y las violaciones a los Derechos Humanos del gobierno militar.

La cárcel de Devoto cuenta con casi 100 años de historia Fabián Marelli