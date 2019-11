Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

2020

Hola Kirón. Te sigo siempre, soy de Aries con Luna en Géminis y ascendente en Acuario. Quería saber cómo viene para mí el próximo 2020. Gracias y saludos. Dio Cat

Hola Dio Cat. Agradecida por tu compañía a lo largo del tiempo, siempre es lindo saber que, del otro lado, hay quien recibe la guía que intento brindar. Con los datos que me das puedo deirte que el 2020 va a ser un año de cierres, de finales, de agotar relaciones, ideas, posiciones, ocupaciones, etc. No voy a mentirte, podés sentir melancolía, aislarte bastante. Pero una vez que logres dejar atrás el pasado, lo bueno es que vas a iniciar vínculos o actividades que te van a devolver la luz, la alegría y las ganas perdidas. O sea que el 2020 va a ser muy importante en tu camino pero con pruebas de vida que, si superás, van a dejarte un premio. Fuerza para este ciclo. Kirón

PROBLEMA LEGAL

Hola. Soy del 10/03/1961 nací en Capital Federal a las 18.45. Quiero saber, si podes, como va a salir un problema legal que tengo. Gracias por tu tiempo. Eduardo

Hola Eduardo. Sos de Piscis con Luna en Capricornio y Ascendente en Virgo. El mes que viene Júpiter toca tu Luna y realmente tenés por delante muy buenos meses a nivel familiar, emocional y también en el trabajo, sobre todo en lo que hace a tu sentido de la pertenencia, a tu seguridad y estabilidad. El tránsito no es muy claro con respecto a lo legal, todo indica que vienen meses propicios, con definiciones muy importantes de aquí a un año (tal vez esa sea la fecha en la que concretes lo del juicio) Tenenos al tanto y mucha suerte. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros