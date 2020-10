Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

EL SIGNO DE LAS MASCOTAS

Hola Kirón ¿Se puede decir algo del signo de las mascotas? Soy de Leo y adopté un perrito que nació el 8 de mayo de este año. Es un poco revoltoso pero divino. Contame. Lucre

Hola Lucre. Tu perrito es de Tauro pero tiene Luna en Sagitario así que con la familia siempre se va a mostrar revoltoso, juguetón, alegre y algo atolondrado. Claro que Tauro, sea humano o no, es un signo que necesita comer bien, dormir bien y muchos mimos. Disfrutalo y cuando lo veas muy nervioso acercalo a un cantero con tierra, eso lo va a tranquilizar. Cariño. Kirón

¿PASAR PÁGINA?

Hola Kiron. Soy un ariano del 24 de marzo Creo que conocí al amor de mi vida una sagitariana del 4/12. Desde los 12 años que vamos y venimos y más de grandes nos pusimos en serio y estuvimos 5 años juntos. Ella luego se cansó y perdió el interés. La razón dice pasar página pero el corazón que no la deje ir. Hace 2 años que estoy intentando soltar, entre idas y vueltas, pero no hay un día que no piense ¡La vida me sonríe en todos los aspectos pero este me tiene loco! ¿¡Que hago!?

Hola Ariano. No me decís el año de nacimiento de ninguno así que te voy a contestar en base a los escasos datos que tengo que son los signos solares de ambos. A vos probablemente te cuesta dejar de luchar por lo que deseás, Aries es combativo y a veces el amor es para él como una guerra. Pero Sagitario. ¡es parecida! Ambos de Fuedo, es decir temperamentales, decididos, pasionales y arrebatados. Nunca olvides que la libertad es uno de los valores máximos de Sagitario así que mi consejo es que no insistas. Ella va a volver a vos si quiere. y si no quiere te aseguro que nada va a conmoverla. Quien se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen dice el dicho. Pasa página y será lo que deba ser. Beso. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

