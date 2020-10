Ida y vuelta

Crédito: Shutterstock

RECOLOCACIÓN

Buena tarde Kirón. Lo primero felicitarte por tu conocimiento y agradecer que con tu sabiduría nos ayudas a resolver algunas dudas.

Soy Aries nací en Colombia el 29 de marzo de 1966 a las 8:15 am, estoy hace un año y ocho meses en Argentina es lindo, pero las circunstancias no ayudan mucho, durante este tiempo no he trabajado y estoy en casa de mi hija y dependo de ella, algo que no me agrada mucho y no me acostumbro, quiero regresar a mi país cuando las circunstancias lo permitan, estoy un poco confundida pues la vida me cambió mucho, me gustaría que con tu conocimiento me guíes un poco. Muchas gracias y te deseo muchos éxitos.

Hola Ariana. Te cuento que según tu fecha de nacimiento tenés Luna en Cáncer y Ascendente en Géminis. Es decir que emocionalmente sos muy apegada a tus hijos, tus antepasados, tus raíces, aunque la vida te pide que "sueltes", viajes, conozcas, comuniques y aprendas nuevos modos de vida en tu andar. Lo que sucede es que al cambiar de país la carta natal se ajusta, cambia, se recoloca. Dicen los manuales de astrología al respecto: La relocación, relocalización, o reubicación astral es una herramienta astrológica que permite examinar el potencial que representa un determinado espacio geográfico, para la evolución del individuo. La cuestión es que en Argentina tu Ascendente ya no es Géminis sino Tauro y la misión, el objetivo, no es tan tanto conocer y viajar sino ocuparse de las necesidades básicas, ahorrar, disfrutar de un modo más sereno. Yo diría que no desesperes, ya el año que viene se vislumbra una apertura. Podrías regresar a tu país porque hay indicios de viajes pero si no lo hacés vas a encontrar tu camino, un nuevo ideal, un sentido. Estás pasando una crisis, pedí ayuda para atravesarla y prepárate para lo bueno que está por venir. Un abrazo. Kirón

DESDE CHILE

Encontré esta página en internet. Me gustaría saber mi Ascendente, nací en 24 de abril de 1990 y mi pareja es del 28 de septiembre de 1989. Saludos. Desde Chile. Camila

Hola Camila. Los Ascendentes no puedo saberlos porque para calcularlos se necesita saber la hora de nacimiento. Pero sí te puedo decir el signo de las Lunas de ambos, un dato fundamental para la convivencia. Vos sos Tauro con Luna en Aries. Él es Libra con Luna en Virgo. Tu Luna y su Sol están opuestos, un dato positivo para que armonicen. Aunque al ser él Luna en Virgo y vos en Aries puede que a veces seas la que arremete y él quien se aisla. Vas a tener un 2021 muy interesante en el plano familiar, disfrutalo. Un cariño. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com

