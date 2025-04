Una cámara trampa instalada en un pueblo indígena aislado reveló por primera vez cómo viven

Los quieren conocer, protegerlos, pero sin hablar con ellos ni verlos cara a cara. Están en el Amazonas y contactarlos no es una opción. Ante ese desafío, expertos usaron cámaras trampa -las que se activan con el movimiento- para tener una imagen de un pueblo indígena que vive en el estado de Rondônia, en el este de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia.

Los llaman los Massaco, pero los investigadores desconocen cómo se identifican a sí mismos. El nombre de Massaco se debe al río que fluye por sus tierras.

La cámara trampa que se instaló en 2024 captó en su mayoría a los hombres jóvenes de la tribu (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

“El Territorio Indígena Massaco fue el primer Territorio Indígena demarcado exclusivamente para pueblos aislados”, le dice a BBC Mundo Janete Carvalho, directora de Protección Territorial de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

Esa organización gubernamental brasileña ha trabajado durante décadas para cuidar esas tierras y evitar que sus habitantes sean contactados.

Altair Algayer, coordinador de la Funai en esa zona, lleva 30 años dedicado a esa misión.

“Ahora, con las fotografías detalladas, es posible apreciar el parecido con el pueblo Sirionó, que vive en la orilla opuesta del río Guaporé, en Bolivia”, señaló Algayer en un artículo de The Guardian.

Refugio temporal de la comunidad que refleja su vida nómada (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

“Pero aún no podemos determinar quiénes son. Hay mucho que sigue siendo un misterio”, dijo en Photographs reveal first glimpse of uncontacted Amazon community (Fotografías revelan primer vistazo a una comunidad amazónica no contactada).

La Funai compartió con BBC Mundo esas imágenes capturadas en febrero de 2024, así como otras, tomadas cuando los Massaco habían abandonado completamente unos asentamientos temporales.

Para conseguir esas fotos y tener información sobre esa comunidad, los expertos no solo se han valido del conocimiento que han ido adquiriendo sobre los movimientos del grupo según la estación del año, sino de imágenes satelitales.

Más de 200 personas

Los autores del artículo de The Guardian son John Reid, coautor del libro Ever Green: Saving Big Forests to Save the Planet (Siempre verde: Salvando los grandes bosques para salvar el planeta) y Daniel Biasetto, editor de contenido del diario brasileño O Globo.

Viviendas temporales hechas con palmas de babasú (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

Ambos escribieron otro reportaje, también publicado en diciembre, en el periódico británico: New images show Brazil’s uncontacted people are thriving – but with success comes a new threat (Nuevas imágenes muestran que los pueblos no contactados de Brasil están prosperando, pero con el éxito viene una nueva amenaza).

En él contaban que en 1987, los expertos de la Funai habían llegado a una devastadora conclusión: “Las enfermedades y la miseria que resultaban del contacto pacífico eran catastróficas para los pueblos aislados e instauraron la actual política de no contacto de la institución”.

Los Massaco son uno de los 28 pueblos aislados en Brasil de los cuales se tiene confirmación.

La longitud de las flechas es de tres metros (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

Janete Carvalho le cuenta a BBC Mundo que la fundación supo de la existencia de esta comunidad en octubre de 1988, cuando uno de sus equipos encontró los primeros vestigios de su presencia: huellas, senderos, puntos de recolección de alimentos, actividades de caza.

“No tenemos datos demográficos exactos de este pueblo, pero observando los rastros que dejan, el tamaño y número de viviendas, se hace una estimación aproximada de 220 a 270 personas”.

Algayer había calculado, a inicios de los años 90, una población de 100 a 200 personas.

En los caminos se pueden encontrar abrojos y otras herramientas (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

De acuerdo con Carvalho, sus miembros ocupan todo el territorio de la Tierra Indígena Massaco, que son unas 421.000 hectáreas.

“Incluso extienden la ocupación a una parte (1/4 del área) de la Tierra Indígena Río Branco que limita con la Tierra Indígena Massaco”.

La cámara automática

Como la política de la Funai es no establecer contacto con los integrantes de esa comunidad, decidieron dejar cámaras trampa en lugares estratégicos.

Y, así, en 2019, colocaron uno de esos dispositivos “más hacia el centro de la zona”, tras realizar una expedición de monitoreo con el interés de conseguir algo que no tenían: una imagen de ese pueblo, y lo lograron.

Tipo de abrojo que clavan en el suelo (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

Pero ese no fue el único objetivo, también querían conocer el comportamiento de los miembros de ese grupo tras su paso por esa zona.

Las nuevas imágenes, las de 2024, fueron captadas con una cámara que se había instalado en la región desde enero de 2021, dice Carvalho.

Los indígenas se acercaron y tomaron unas hachas y machetes que el equipo de la Funai había dejado en un sendero en 2021.

“El equipo fotográfico estaba a la vista y, aun así, permaneció intacto. Los indígenas no se acercaron a él ni siquiera por curiosidad”, señala en un comunicado la Funai.

Cráneos de animales en las ramas de un árbol (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

El dispositivo captó a un grupo de nueve indígenas, todos hombres, de edades estimadas entre los 20 y los 40 años. En su mayoría eran jóvenes.

“A pesar de las condiciones climáticas que comprometieron la nitidez de las imágenes, el registro fue fundamental para documentar características físicas, comportamiento, postura, entre otros aspectos”.

Antes de abandonar el área, los indígenas dejaron unas “trampas afiladas”, unas astillas de madera con un extremo puntiagudo como esta:

Los investigadores las identificaron como unas especies de abrojos (estrepes) que se clavan en el suelo con la punta hacia afuera.

De acuerdo con la antropóloga, las colocan en senderos y lugares estratégicos, como por ejemplo detrás de un tronco, una raíz o un barranco.

“Son lugares en lo que necesariamente se apoya o se coloca el mayor peso del cuerpo sobre el pie. Algunas se camuflan con hojas o hierbas”, indica la experta.

“Una herida punzante en el pie se hace inevitable, incluso con zapatos puestos, y puede causar lesiones graves”.

Hamacas de la comunidad Massaco. Pueden medir dos metros (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

La experta cuenta que los años 80 y 90 fue una época en la que hubo movimiento de personas y automóviles dentro de la reserva.

“Las estrepes o trampas indígenas perforaban los neumáticos de las camionetas, incluso de la Funai, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y de la Policía Federal, así como también de camiones y hasta de tractores de madereros”.

De regreso a 2024, tras colocar las trampas, el grupo se retiró inmediatamente de esa zona y se internó en la reserva.

Algayer cree esa incursión de los indígenas a esa área fue “una aproximación planeada y organizada”.

Viviendas y flechas

Carvalho señala que las viviendas son típicas de pueblos que se dedican a la caza y a la recolección.

“La mayoría de los movimientos de sus miembros están asociados a los cambios de estaciones -sequía y lluvia- de la región y a las variaciones de la vegetación: entre campo, sabana y selva densa”.

“De esta manera, desarrollan una gestión de los recursos naturales, delimitando su territorio de ocupación dentro de un sistema nómada”.

La longitud de las flechas que los investigadores han encontrado, en campamentos abandonados, es de más de tres metros y hay algo que los intriga.

“El tamaño de la flecha y del arco no es realmente un misterio, otros pueblos también los utilizan, como los Sirionó de Bolivia, que tienen arcos similares”.

Pero hay una pregunta que “nunca desaparece”, dice la antropóloga: “¿cómo manejan los arcos largos y las flechas en medio de la selva y las sabanas”.

“Sabemos que matan a muchos animales: monos, pecaríes, tapires, venados, entre otros, que no son fáciles de matar de otra manera”.

Algayer, en el artículo de The Guardian, señalaba que no tenían “ni idea” de cómo disparan la flecha.

“Otros indígenas también intentan entender, se ríen y dicen que es imposible. Quizás acostados, dicen, pero hasta el día de hoy, no tenemos respuesta a este misterio”.

Los desafíos de proteger sin contactar

“El Territorio Indígena Massaco fue el primer Territorio Indígena demarcado exclusivamente para pueblos aislados”, señala Carvalho.

“Pero, al mismo tiempo, otros pueblos tuvieron su protección y, posteriormente, se demarcaron territorios para ellos”.

“El reto de demarcar el territorio para estos pueblos es entender todo el contexto histórico y la dinámica de ocupación de los pueblos, sin poder hablar con ellos. Se realizan numerosas actividades de expedición en la selva para recoger rastros e información de terceros en los alrededores, para así delimitar el territorio”.

Es fundamental “garantizar la autodeterminación y autonomía de los pueblos aislados sin necesidad de promover el contacto y sin ninguna intromisión en sus formas de vida”, señala la Funai.

De acuerdo con la especialista, actualmente “no existe ninguna amenaza latente en el territorio” en donde se encuentra la comunidad de Massaco, “como la extracción maderera y otros actos ilegales”.

“El equipo de la Funai que está permanentemente en el territorio es capaz de garantizar la protección del territorio incluso en el límite”.

Esa organización cuenta con Bases de Protección Etnoambiental que, ubicadas en puntos estratégicos, buscan, entre varios objetivos, la protección física y social de los pueblos aislados.

Pero también la ambiental porque “garantizar la plena protección de los recursos naturales de este territorio es fundamental para la supervivencia de estas personas”, señala Algayer en el comunicado de la Funai.

El objetivo de dejar herramientas de metal, como machetes y hachas, es facilitarles las actividades relacionadas con la caza y recolección de alimentos y, así, comunidades como ésta no necesitan salir de su territorio en busca de objetos similares.

Las cámaras trampa se instalaron en 2024 para observar cómo vive la comunidad Massaco en la frontera de Brasil y Bolivia (Fuente: CGIIRC/FUNAI)

Le pregunto a Carvalho si esa práctica ha tenido algún efecto.

“Surtió el efecto de que la gente tuviera mayor acceso a esas herramientas, todavía no sabemos si le sirve a todos los individuos. Pero sabemos que esto no impide que los miembros de este pueblo alcancen el límite o lo pasen. Puede haber otras razones que motiven eso”.

Reid y Biasetto cuentan que “estos obsequios, antes utilizados para atraer a la gente al contacto, ahora se emplean para evitarlo”.

“Esta práctica, empleada en otros territorios indígenas, disuade a las personas no contactadas de acudir a granjas o campamentos madereros para adquirir herramientas”, escribieron.

Las más recientes imágenes junto a la información que se ha ido recabando a lo largo de los años les permiten a los expertos seguir aprendiendo sobre cómo vive y se desarrolla esta comunidad indígena, sin poner en riesgo su aislamiento.

¿Se siente optimista de que esta comunidad permanecerá como está: sin establecer contacto?

“Me siento un poco más optimista siempre y cuando el Estado brasileño consiga garantizar la protección de los recursos de este territorio del que estas personas dependen para sobrevivir”, me responde la antropóloga. “Pero las opiniones cambian de generación en generación y en algún momento estas personas pueden querer establecer el contacto“.

