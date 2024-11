Ida y vuelta

¡VOS PODÉS!

Hola Kirón. Voy a cambiar de carrera y siento que es tarde para eso, tengo miedo. Estudié en su momento hotelería y no me resultó. Me encanta el tema de los videojuegos y creo que hay campo pero… ¿será lo mío? Ayudame. Nací el 28/10/91 a las 11.30. Gracias. Estela

Hola Estela, sos Escorpio con Luna en Cáncer y Ascendente en Capricornio. Intensa y sensible, muy apta para el contacto humano y para ayudar a quien está en crisis, la vida te pide estructura, hacer algo que te dé prestigio, reconocimiento, dinero y estabilidad. No sé qué te hizo cambiar el rumbo, pero sí es seguro que en el 2025 vas a tener mucha ayuda en lo que emprendas y que emocionalmente vas a estar protegida. Eso se debe a que Júpiter tocará tu Luna y además hará oposición a tu Ascendente. Confiá en tu intuición que te lleva por el mundo de los videojuegos, que es probable que estimulen tu veta imaginativa, la de explorar submundos de fantasía que a Escorpio se le da tan bien. Tu camino es el éxito, lo vas a alcanzar. Mucha suerte y dejá de lado el miedo ¡vos podés! Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Kirón Por

Temas Horóscopo