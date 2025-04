¿La sal se puede reemplazar? Opciones para sustituir a este imbatible de la cocina

La sal es un condimento que no puede faltar en las cocinas de muchas personas. Además, es un mineral necesario para el funcionamiento del cuerpo. No obstante, el consumo excesivo podría tener efectos negativos en la salud.

De acuerdo con Healthline, el consumo elevado de sodio es un problema de salud global, ya que contribuye al desarrollo de la hipertensión o presión arterial alta. Esta condición, a su vez, incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca, una enfermedad en la que el corazón no logra bombear sangre de manera eficiente por el organismo.

Incluso, un estudio publicado en el diario científico Lancet encontró que el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte fue mayor en aquellos que tenían una ingesta alta de sodio, en comparación con aquellos con una ingesta moderada de este elemento. Es necesario moderar el consumo de sal, pero esto puede ser difícil, ya que es un condimento que se utiliza para sazonar muchas comidas. Sin embargo, puede optar por sustitutos que hasta tendrían beneficios en la salud.

Un buen sustituto natural puede ser el jugo de limón. Foto: Creada con Canva

En primer lugar, puede optar por usar ajo. Solo debe picarlo e incorporarlo en sus preparaciones para darles más sabor. Además, una investigación publicada en el diario científico Experimental and Therapeutic Medicine encontró que podría ser un remedio muy eficaz contra la hipertensión. Otro sustituto natural puede ser el jugo de limón, el cual se puede usar tanto en platos dulces como salados. Adicionalmente, un estudio del Journal of Nutrition and Metabolism sugirió que la ingesta diaria puede tener un buen efecto sobre la salud.

“El consumo diario de limón y caminar son efectivos para la presión arterial alta porque ambos mostraron una correlación negativa significativa con la presión arterial sistólica”, indicaron los autores de la investigación. Por otro lado, también podría utilizar pimienta negra para sazonar y darle un toque picante a sus platillos. Adicionalmente, esta especia tiene propiedades antiinflamatorias y un compuesto activo llamado piperina que puede contribuir al control de la presión arterial.

Finalmente, puede sustituir la sal con vinagre. Una investigación de 2022, publicada en Complementary Therapies in Medicine, halló que este ingrediente podía reducir significativamente la presión arterial.

Por Sofía Arias Martínez