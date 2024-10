Ida y vuelta

Escuchar

MAL TRÁNSITO

Hola Kirón, gusto escribirte. Soy Leona, nací el 14/05/76, a las 7.50 y estoy con un tema complicado con mi ex. Tengo tres hijos adolescentes y la del medio se fue a vivir con él pero es un hombre promiscuo, no controla que ella vaya al colegio, me tiene muy mal ¿Tengo un mal tránsito familiar o judicial? Me ayudaría muchísimo saberlo. Aguardo tu respuesta. Cariños. Leona

Hola Leona. Analicemos tu carta: sos de Tauro, con el Ascendente también en Tauro y la Luna en Sagitario. Tus energías de base son muy opuestas porque Tauro es conservador, tranquilo, práctico, y está regido por Venus, el signo del matrimonio. Digamos que esta es la parte de tu personalidad a la que le cuesta cortar lazos y también tu parte de mamá protectora y un poquito chapada a la antigua (en el buen sentido). Pero Sagitario es tu Luna, tu impulso más básico, tu niña interior siempre curiosa, desprejuiciada. independiente, alegre, apasionada, aventurera y muy intelectual. La cuestión es que Júpiter está en oposición a tu Luna, activándola, y fíjate que tu hija se independizó. Dale espacio y no cortes el lazo, hay una edad en la que es mejor acercarse a través del diálogo porque si te ponés rígida corrés el riesgo de reforzar el alejamiento. Urano en Tauro en tránsito señala que Tauro necesita modernizarse, actualizarse, cambiar y conectar con su faceta más juvenil y desprejuiciada. Hazle saber que estás para ella y olvídate de como la realidad “debería ser”. Mucha suerte y fuerzas, maternar es siempre un aprendizaje. Cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

