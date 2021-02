Ida y vuelta

AGRADECIDO DE LA VIDA

Hola Kirón. Me llamo Enrique. Nací en Parque Patricios, 2.30 hs de la mañana, del 10/09/64. Me gustaría saber dos cosas. Primero, sé que soy de Virgo, pero dime mi ascendente, mi luna, mi planeta de trabajo, mi planeta del amor, etc. Segundo, me tengo que hacer una operación de cadera, ¿cómo viene el año para eso? ¿Cuál es el momento? Soy un agradecido de la vida, de mi familia, de mi presente, mi profesión y de mi realidad. Gracias por estar cada domingo. Lo mejor para vos. Enrique

Hola Enrique. Sos de Virgo, tenés la Luna en Escorpio y el Ascendente en Cáncer. Alguien tranquilo, realista, intenso y leal. Además tenés Saturno en Casa VIII en Piscis, o sea que el segundo semestre de este año estás protegido en caso de operarte y muchos planetas en Casa II, la del dinero, que nunca te faltará aunque hayas hecho algunas operaciones financieras que te restaron en el pasado. Vas a estar bien, contenido, acompañado, te recomiendo al menos esperar a mayo para operarte y no dejar pasar demasiados meses a partir de esa fecha. Mucha suerte. Cariño. Kirón

REGALO DE LA VIDA

Buen día Kirón. Soy del 2 /10/1982 quería saber que me tiene el destino preparado. Eli

Sos de Libra con Luna en Piscis, dos signos dobles que te hacen indecisa, dual, a la vez que femenina, adaptable, enamoradiza y sensible. Va a ser un año de concluir proyectos, de despedidas y algunos duelos necesarios. Dejar personas tóxicas atrás es importante, limpieza de lo que no sirve para recibir en breve un regalo de la vida. Un beso grande. Kirón

