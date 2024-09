Ida y vuelta

Escuchar

IR LIVIANA POR LA VIDA

Hola Kirón, soy fanática tuya hace muchos años. Necesitaría saber qué ves en mi carta natal. Soy del 25/04/44 a las 1.45 am, saber sobre si podré aliviar mis dolores de la columna que la tengo bastante complicada, y también mi manguito rotador derecho que se me rompió pero eso lo voy llevando bastante bien , porque a mi edad no quiero recibir otra prótesis. Y aparte estoy en un proyecto de vender mi departamento de 3 ambientes y comprar otro de 2 ambientes. Si me valdrá la pena y en el mismo edificio. En definitiva, cómo me irá en las dos cosas. Ester

Hola Ester y, ante todo, gracias por tus palabras tan cariñosas y tu acompañamiento. Sos de Tauro, con Luna en Géminis y Ascendente en Cáncer. Digamos que en vos hay una faceta serena, que se adapta al otro, maternal y amorosa pero también mucha necesidad de gente, charla, barullo y amistad. Saturno está en tu Casa 8 y Júpiter en tu Casa 12, dos posiciones de introspección, de pruebas de vida, de ir dejando atrás lo que sobra, superando impedimentos. Lo de la casa es un muy buen proyecto, tal vez te lleve año y medio terminar de realizarlo, cuando Júpiter salga a tu Ascendente. Y con relación a la salud es muy importante que delegues tareas o responsabilidades que otros pueden hacer por sí mismos. Decir no a tu sobrecarga, a la sobreprotección de la familia. Poner límites, delegar, ir liviana por la vida. Lo vas a ir haciendo, poco a poco. Te deseo mucha, mucha suerte. Con cariño. Kirón

