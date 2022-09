Ida y vuelta

MAMÁ INTERNADA

Hola soy Martha del 4/3/1966 estoy en este momento con mi mama mal hace un mes. Mi mama es del 2/2/1947 quisiera saber si le van a poder sacar la traqueotomía, hace un mes que la tienen internada. Gracias

Hola Martha. Sos de Piscis con Luna en Leo. Sensible y orgullosa. Fuerte y frágil a la vez. Además de ser de Piscis tenés varios planetas en ese signo, incluido Marte, el de la fuerza y la vitalidad. Neptuno sobre Marte te está drenando, diluyendo, toda esa enorme energía que seguramente conservás. Estás efectivamente en un punto crítico de tu carta. Mantenerte serena es fundamental. Tu mamá es de Acuario con la Luna en Cáncer. Saturno sobre su Sol y su Mercurio le está jugando esta mala pasada, pero Júpiter está en buenos aspectos y es una ayuda. Tiene más miedo por vos que por ella así que mucha paciencia y espíritu positivo. Ojalá todo salga bien. Afectuosamente. Kirón

AMANECER

Hola Kirón. Nací el 25/10/1978 a las 19 h Llevo casada 24 años. Cuatro hijos. Estoy muy cansada y descreída de mí matrimonio, no me siento valorada, ni contenida, mi marido solo me desacredita frente al mayor de mis hijos, cuando exijo responsabilidad y respeto. Al resto de nuestros hijos los ignora. Estoy descreída de La vida. De las personas en general. Del país. Del cual solo quiero irme. He llegado al punto donde todo me parece en vano. Pero mí sentido de la responsabilidad y honestidad, no me permiten patear el tablero. Solo me conformaría saber cuánto tiempo más tengo que padecer. Y la única constante en mí mente es el sentimiento y la convicción de que me quiero ir . Ya no sé cómo o que más hacer. Ana

Hola Ana. Tenés en efecto una carta natal difícil, con grandes tensiones, con muchos planetas en Escorpio, entre ellos el Sol y una Luna en Leo en disputa con ese otro lado Escorpiano. El Ascendente en Aries, casi en el último grado, me indica que estás en un momento de cerrar grandes capítulos de la vida y haciendo un duelo del pasado. Es habitual en este tránsito estar perdida, sin rumbo, sin ver una luz, sin esperanza. En los primeros meses del próximo año… amanece. Algo cambia. Ya sea porque tomás la decisión de separarte o porque algo o alguien te permiten sobrellevar los problemas. Hasta entonces consultar con un terapeuta podría ayudar, ya que tu inconsciente está a flor de piel y vas a descubrir aristas de vos misma que te serían esquivas en otro momento. Ya amanecerá, la noche no es para siempre. Abrazo. Kirón

