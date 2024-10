Ida y vuelta

Escuchar

LA LLAMITA DE LA PASIÓN

Hola buenas tardes Kirón, soy Gladys del 12 del 05 de 1970 quiero saber de mi futuro con mi pareja, de mis hijos y si se va a dar mi divorcio. Gracias. Gladys

Hola Gladys. Con los datos que me diste (no tengo tu hora de nacimiento) puedo ver que sos de Tauro, con Saturo y Mercurio muy cerquita del sol y también en el signo del Toro, tenés la Luna en Leo y Marte y Venus, los planetas del amor, en Géminis. Hay como cierto tironeo entre ser algo individualista, pasional y llevar la delantera activamente, algo que se nota mucho en lo emocional, con otra parte de tu personalidad más tranquila, de adaptarte a la otra persona, a veces por no discutir pero también porque preferís conservar lo que tenés como todo Tauro, que va a lo seguro. El divorcio debe haber sido una decisión difícil, lo bueno es que con Júpiter sobre Marte y Venus todo lo que sean vínculos afectivos está muy bien. El año próximo será más tranquilo que este que estás viviendo, bastante estable. En esta nueva pareja tratá de mantener encendida la llamita de la pasión, que la rutina no los devore, es tu propia pelea interna entre Leo y Tauro. Suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

