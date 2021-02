Ida y vuelta

RECOMPONER

Hola Kirón. Te sigo hace años y te escribí en otra oportunidad. Quisiera saber cómo será este 2021 para mí, sobre todo en lo afectivo. Soy del 14.08.1961 a las 6:00 am aprox. en CABA. ¡¡Gracias y Muy Feliz Año!! Marta

Hola Marta. Sos de Leo, con Luna en Virgo y Ascendente en Cáncer, una persona espléndida y amorosa. Creo que venís de un sacudón fuertísimo a fin de año, de un cierre de ciclo, de un agotamiento a nivel pareja o tal vez por cuestiones de salud o laborales que arrastraron a la pareja. De aquí en más tenés muchísimas posibilidades de hacer cambios, recomponer y valorarte de otro modo a vos misma, en el marco de una relación, durante todo el año. Realmente vas a develar qué clase de persona querés y merecés a tu lado. Celebremos eso, que es tan importante en la existencia. Beso. Kirón

EL TEMA MADRE

Hola Kirón. Soy del 10/6/82 a las 2.30 am. El año pasado me separé y volví a vivir con mamá, algo que nunca pensé porque me fui de casa muy chica. Soy hija única, ella alguien complicada y ahora enferma ¿Por qué me pasó? Ojalá sepas decírmelo. Chavela

Hola Chavela. Sos de Libra con Luna en Tauro y Ascendente en Cáncer. Tu signo es de Aire, Independiente, pero la Luna en Tauro indica una mamá algo sobreprotectora y posesiva, amorosa, materialista y poco dada a la charla. Te diría que con tu Ascendente el tema de la madre es el tema de tu vida. Si tuviste que volver es para que logres establecer una relación diferente a la que tuviste hasta ahora. Cuidar sin sofocar sería la consigna. Ojalá sea a la larga una buena experiencia. Un abrazo. Kirón

