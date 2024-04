Ida y vuelta

Escuchar

TRAS EL RASTRO DEL AMOR

Hola Kirón. Estoy por volver a mudarme a Estados Unidos, donde viví diez años. Y quería saber si se ve algo en mi carta natal de cómo viene barajada una mudanza. Suelo sufrir mucho las mudanzas, desprenderme de cosas y de gente. Me voy porque un ex novio me reclama y necesito probar si puede funcionar lo nuestro. Nací un mayo 9, 1941 3hs p.m. Muchas gracias. Nuria.

Hola Nuria. Es lógico que sufras los cambios y las mudanzas porque sos de Tauro, muy de Tauro en verdad, ya que tenés seis planetas en este signo que es la estabilidad en persona. Tu Luna está en Libra, un signo de Aire, menos formal y apegado que tu Sol pero al igual que él regido por Venus. Si fuiste siguiendo siempre el rastro del amor por el mundo sería bastante compatible con este presente. Tu Ascendente es Virgo, también de Tierra, también estable, aunque mucho más mental que Tauro. Yo diría que venís de una época de Júpiter en Tauro de mucha experimentación con tu lado terrestre y que lo que sigue es afincarte así que vas bien. Puede que Neptuno en Casa 7 te haga idealizar a ese ex pero la convivencia te revelará si es posible. Vale la pena el riesgo. Te mando un cariño, mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com