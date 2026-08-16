Ida y vuelta

UNA LUZ EN EL CAMINO

Hola Kirón. Soy del 15 de abril de 1970 a las 11 h Y estoy pasando un momento muy malo porque me separé y tengo que volver a vivir con mis padres, al menos por ahora. Ella se quedó en la casa porque tenemos un nene de siete años. Decidí irme, me estaba ahogando la vida que teníamos. Muchas gracias y disculpá la molestia pero si ves alguna luz en el camino para mí me va a hacer muy bien en este momento negro. Mario

Hola Mario. Sos de Aries, con Luna en Leo y Ascendente en Géminis. Alguien emprendedor, optimista, independiente, sociable y acostumbrado a liderar, a ser el centro de atención en casa y con amigos. Saturno sobre tu signo te está poniendo a prueba y vas a tener que asumir tus responsabilidades familiares de la mejor manera posible. Júpiter sobre tu Luna te está llevando de nuevo a la casa de la infancia pero es un momento intermedio, seguramente construyas tu independencia muy pronto. No sé cuál habrá sido el conflicto de pareja pero por tus energías es importante que siempre conserves tus propios espacios, un poco de tu libertad, para no terminar asfixiado. La alegría de vivir es tu luz, no la pierdas. Que tengas mucha suerte. Kirón