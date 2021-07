Ida y vuelta

Primera casa

Mi nombre es Tatiana, nací en Perú un 29 de setiembre de 1944 y me dijeron que soy de Libra con Ascendente en Capricornio y Luna en Acuario. Tenía una tía que adoraba la astrología, en casa no les gustaba que hablase con nosotras de eso porque eran creyentes pero siempre me encantó. Me decía que tenía que ir despacio por la vida, poner los pies en la tierra, ser un poco más práctica y la verdad tenía razón. Tuve problemas de dinero muy serios, que actualmente ya no me pesan tanto. Soy abuela, viuda, gran lectora y quiero preguntar si será un buen momento para comprar una pequeña casita, la primera de mi vida. Gracias. Tati

Hola Tati. Tu tía te dio un sabio consejo y estás en un momento perfecto para seguirlo. Varios planetas celestes en tu Casa II, la de las raíces -y de los bienes raíces- ayudarán a que concretes tu proyecto de tener tu lugar en el mundo, tu casita. Libra y Acuario son de Aire, ambos signos muy mentales, detestan el esfuerzo extremo, las ataduras, la rutina… mientras que Capricornio se prueba, se exige, tiene que sostener a otros y a sí mismo sin ayuda. Evidentemente trabajaste bien tu Ascendente y vas a alcanzar tu meta. Disfrutala, disfrutala mucho. Un beso. Kirón

Brujito bueno

Hola, me llamo Nahuel, y nací el 21 de febrero de 1965 a las 6,30 de la mañana, mi consulta es porqué para la mayoría de los astrólogos soy pisciano pero en otros lados leí que soy Acuario. Me considero alguien muy sensible y te diría que medio “brujito”, tengo sueños de lo que va a pasar, me doy cuenta si alguien está por enfermarse, esas cosas. Si me sacás la duda te agradezco. Saludos desde el sur, donde vine a ver a mi hija mayor. Nahuel

Hola Nahuel. Tenés el Sol a dos grados de Piscis, el Ascendente en Piscis y la Luna en Escorpio ¡Triple sensibilidad! No me asombra en absoluto que tengas premoniciones, sos brujito por naturaleza. Brujito bueno, por supuesto. Un abrazo fuerte. Kirón

