Ida y vuelta
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EMIGRAR
Hola Kirón. Mi nombre es Pedro, nací un 20 de septiembre de 1979 a las 11.35 am. Me gustaría saber cómo va a ser el próximo año con respecto al amor y el trabajo. Actualmente me encuentro haciendo trámites de ciudadanía para emigrar. Gracias por su atención. Quedo agradecido. Pedro
Hola Pedro. Sos de Virgo, con Luna en Virgo y Ascendente en Sagitario. Virgo es introvertido, mental, práctico y crítico. Sagitario, tu Ascendente, es físico, activo, de Fuego y necesita explorar horizontes lejanos, que es justamente lo que vos estás por hacer. Hay varios planetas que van a incidir el año próximo para que este cambio sea muy bueno para vos, ayudándote a cumplir un destino. El principal es Júpiter sobre tu Sol y tu Luna, ya que estará en Virgo. Será un momento excelente y lo vas a ver todo muy claro en breve. De todas formas no te apures, tu decisión merece que planifiques a conciencia. Con cariño. Kirón
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