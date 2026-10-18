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LA NACION

Ida y vuelta

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PARA LA NACIONKirón
Los números de la suerte para cada signo este mes
Los números de la suerte para cada signo este mesFreepik

EMIGRAR

Hola Kirón. Mi nombre es Pedro, nací un 20 de septiembre de 1979 a las 11.35 am. Me gustaría saber cómo va a ser el próximo año con respecto al amor y el trabajo. Actualmente me encuentro haciendo trámites de ciudadanía para emigrar. Gracias por su atención. Quedo agradecido. Pedro

Hola Pedro. Sos de Virgo, con Luna en Virgo y Ascendente en Sagitario. Virgo es introvertido, mental, práctico y crítico. Sagitario, tu Ascendente, es físico, activo, de Fuego y necesita explorar horizontes lejanos, que es justamente lo que vos estás por hacer. Hay varios planetas que van a incidir el año próximo para que este cambio sea muy bueno para vos, ayudándote a cumplir un destino. El principal es Júpiter sobre tu Sol y tu Luna, ya que estará en Virgo. Será un momento excelente y lo vas a ver todo muy claro en breve. De todas formas no te apures, tu decisión merece que planifiques a conciencia. Con cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros

Por Kirón
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