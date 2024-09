Ida y vuelta

Escuchar

LIMPIEZA PROFUNDA

Hola Kirón. Te sigo hace rato y quería saber qué pasa en mi vida que me estoy desprendiendo de cosas y gente como nunca. Todo empezó con renovar el placar, regalé zapatos de hace 20 años y me quedé con lo mínimo, lo clásico. Después me empecé a dejar el pelo plateado. Y finalmente corté con un novio casado con otra con el que llevaba como 10 años yendo y viniendo. Soy capricorniana, del 9 de enero de 1962 a la 1.55 de la madrugada, en el Tigre. Te agrego que me siento liviana, bien, renovada, con esta limpieza profunda hasta adelgacé. Estoy bien pero me intriga de dónde me vino esto. Gracias. Renata

Hola Renata. Sos de Capricornio con Luna en Acuario y Ascendente en Escorpio. Por parte de tu Sol muy estructurada aunque emocionalmente necesitás cambio y más cambio, eso debido a la Luna. Pero no creo que la limpieza profunda tenga que ver con los cortes y cambios periódicos que hace Acuario sino con el reciclaje de energía de Escorpio, tu Ascendente. Como además Júpiter atraviesa tu Casa 8, la de depurar… ¡tu proceso es perfecto para este ciclo planetario! Lo que vendrá es un renacer y encontrar nuevos caminos, suerte en eso. Un cariño grande. Kirón

