Ida y vuelta

Sorpresas

Hola Kiron. Soy una mujer ya madura, abogada, con un buen pasar y estoy por jubilarme. Deseo saber por qué nunca pude formar una familia y tener hijos. En realidad tuve una pareja, un juez, que nunca se divorció. Hace unos años terminamos. Como soy abogada de familia ayudé a cientos de chicos a encontrar un hogar o a salir de una situación peligrosa. Nací el 19/12/1962 a las 16.30 hs en Buenos Aires. Saludos. Olga

Hola Olga. Básicamente dos energías pujan en tu carta natal. Una de ellas es la del Sol y la Luna, que son Sagitario y Libra. Fuego y Aire combinados que te hacen independiente, justiciera, desapegada, sociable, estas energías son perfectamente compatibles con tu carrera, con el éxito que tuviste en la profesión y, por lo tanto, con haber cumplido con esta parte de tu camino. Pero tu destino, es decir tu Ascendente, es Tauro, un signo conservador, que necesita dinero, seguridad, un respaldo económico y un domicilio fijo para ser feliz. Tal vez tu relación de pareja con ese juez te dio esa seguridad que necesitabas aunque no hayan tenido hijos en común. En realidad ayudaste a cientos de chicos, como contás, y puede que tu instinto de protección se haya jugado de esa forma. Empieza una nueva etapa para vos y vas a ver que la vida tiene reservada una linda sorpresa para vos. Un cariño. Kirón

¿Arte o economía?

Hola Kirón. Estoy en un momento de mucha duda. Me falta poco para recibirmne de economista pero me salió trabajo para ir a bailar tango a Japón. Siempre bailé pero nunca en forma profesional y no sé qué hacer ¿Arte o economía? Por instinto quiero irme pero. Nací el 26-2-1989 a las 21.50hs, soy Nati. Gracias

Hola Nati. Sos de Piscis, con Luna en Escorpio y Ascendente en Libra. Piscis es la música, la sensibilidad, lo popular y Libra es el arte, la belleza clásica. Tenés, además, Luna en Escorpio, apasionada, incluso atormentada, vas al límite y sabés moverte en ambientes de luchas de poder. Te cuesta poner distancia, sobre todo en el amor, una distancia sana para no devorar ni ser devorada. Yo diría que no dejes pasar la oportunidad de Japón, a veces la vida te va llevando, ya tendrás tiempo de dar tus últimas materias ¡Seguí tu instinto! Éxitos y contanos en unos meses cómo te fue. Kirón

Envíe su consulta a Kirón por email a astrokiron@hotmail.com o por WhatsApp al 1523866466