Ida y vuelta

Hola Kirón, gran voz del domingo. Soy Andrea y te escribo para resolver una duda que sospecho algo tendrá que ver con los astros. Soy taurina del 21 de abril de 1966. Nací a las 5 y media de la mañana. Siempre estuve un poco en guardia en la vida, cero tranquilidad, así que de Tauro poco y nada. Pero lo curioso es que últimamente aunque estoy en un buen momento en los negocios (viajo a China y traigo mercadería por encargo) interiormente estoy con angustia. Llegué a tener un ataque de pánico muy feo en un vuelo, algo que nunca me había pasado. Si ves algo astral te agradezco me cuentes. Empecé terapia pero por ahora no veo cambios. Quiero salir adelante. Gracias. Andrea

Hola Andrea. No sos taurina… ¡sos re taurina! Ya que tenés el Sol, la Luna y Marte en Tauro. Un verdadero combo de estabilidad, obstinación y dulzura, de elegancia y búsqueda de seguridad, de confort. Pero tu Ascendente es Aries y por eso tenés un destino de lucha, de defender principios, de abrir caminos, competir, ganar, ir al frente. Actualmente Júpiter en tu Cas 3 te genera movimiento (de ahí negocios vinculados a viajes) Pero Saturno en tu Casa 12 puede estar generando una depresión encubierta. Seguí adelante con la terapia, es un buen recurso. Claro que no hay magia en el tratamiento, pensá que muchas penas o problemas vienen de arrastre y lleva tiempo ordenarlas. Que la paciencia y la dulzura de Tauro te acompañen. Sin ansiedad. Vas a salir adelante, tu Ascendente te va a ar la fuerza. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

