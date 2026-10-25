Ida y vuelta

DOS LADOS

Hola Kirón. Me encanta leerte ¿Me podrás decir qué dicen los astros para el año que viene? Soy Géminis, con Ascendente Capricornio y Luna en Géminis. Me hice la carta natal hace mucho y sé que tengo dos lados, como si fuese dos personas. Gracias por estar para los que te escribimos y te leemos siempre. Un abrazo. Claudia

Hola Claudia. Ser Sol y Luna en Géminis con Ascendente en Capricornio es complicado, la vida te pide que te pongas seria, que te concentres, cuando tu naturaleza es divertida, vagabunda, curiosa, inestable. Sin embargo en tu caso no se trata de ser dos personas. Vos sos geminiana con Luna en Géminis, es decir doblemente optimista y volátil. Pero el destino lleva a que tengas que aprender a ser previsora, responsable y estable ¡Menuda complicación! Estamos en una etapa planetaria que favorece a los signos de Aire y Urano en Géminis trae bruscos cambios, esa variedad que te encanta. Con Júpiter próximo a tu Casa 7 vendrán buenos tiempos para el amor y los acuerdos en general. Mis mejores deseos. Kirón

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