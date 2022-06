Ida y vuelta

ENAMORADO Y ASUSTADO

Hola Kiron, nací el 13 de noviembre de 1980 a las 4 de la tarde, mi consulta es porque pronto me vuelvo a casar. Estoy enamorado y muy asustado. Ella es de Leo, tiene carácter fuerte. Le llevo 10 años. Lo que me digas me va a ayudar. Gracias. Leonardo

Hola Leonardo. Sos de Escorpio con Luna en Capricornio y Ascendente en Aries. Una carta de enorme autoexigencia, de pruebas permanentes desde chico, de autocontrol. Hay cosas que tenés que dejar ir, apegos y miedos que ya fueron. Hacerte cargo de tu poder, que es enorme y de tus necesidades afectivas, que solés negar. Estás en un momento genial y el Sol de tu novia, en tu Casa V te tendrá ernamorado por siempre -y esperemos se te vaya el susto- Les deseo una dulce y reparadora felicidad.

SIEMPRE DE VIAJE

Hola Kirón. Fui toda mi vida azafata, viajé muchísimo y ahora, ya más grande, resulta que me proponen integrarme a un grupo de turismo internacional que también me va a tener lejos de casa. No tengo hijos, sí mis papás que están grandes y un esposo que es un pan de Dios. Pero me vengo preguntando por qué siempre me toca viajar, siempre de viaje ¿se ve en mi horóscopo? Grcias y me divierte leer tu correo. Gracias. Nina

Hola Nina. Sos de Sagitario, con otros tres planetas en este signo de aventureros, todo en Casa XI que es el sector de la carta natal asociado con Acuario, el de la libertad y los amigos. Además tenés tanto la Luna como el Ascendente en Acuario. Sos muy independiente, muy sociable y es una bendición que la vida te de la oportunidad de ir y venir porque de lo contrario te sentirías atada. Aceptá el nuevo trabajo, te va a ir fantástico. Un cariño fuerte y escribinos desde tus viajes por el mundo. Kirón

