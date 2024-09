Ida y vuelta

Escuchar

COMPULSIÓN

Hola Kirón. Nací el 27/11/77 a las 23.20. Tengo un año aceptable de trabajo pero mi salud empezó a fallar. Soy muy obesa, tengo compulsión con la comida, lo acepté hace no mucho y por eso me hice un cinturón gástrico. Salió bien pero empecé a tener otros problemas después de la intervención. Digamos que adelgacé aunque algo se desarregló en mí. Si ves algo de cómo me irá en eso de acá en adelante te agradezco porque me preocupa. Tengo una hija adolescente, somos las dos solitas. Gracias. Monina

Hola Monina. Tenés el Sol en Sagitario, signo de la libertad, el optimismo, la filosofía, los viajes y la pasión. Pero la Luna y el Ascendente están en Cáncer, signo de la familia, la pertenencia, la búsqueda de amor y seguridad, el cuidado y la ternura. Sos muy emocional y a veces la comida actúa como un sedante, como una manera de evadir lo que duele. Esa Luna sensible está en una posición de fragilidad extrema, la Casa XII, junto al planeta que rige tu Sol. Cuidar de otros es, diría yo, la misión de tu vida y la maternidad debe haber sido un regalo y un desafío a la vez. Actualmente Júpiter está en Géminis, el signo opuesto a tu Sol. Es una etapa de autoafirmación y la imagen es algo importante. Pero el año que viene ese Júpiter tocará tu Luna y saldrá luego al Ascendente, momento en el que vas a estar cerrando un capítulo importante en tu vida. Si hace alguna terapia que te ayude a encaminar tus emociones, sobre todo los

miedos y la ansiedad, creo que vas a estar bien. Nada indica lo contrario. Comer con desenfreno será un riesgo cuando Júpiter alcance la Luna y más que luchar contra eso diría que necesitás develar qué esconde, de qué penas y terrores te defendés. Con afecto. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas Horóscopo