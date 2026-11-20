El arma de puño que portan los protagonistas del popular videojuego lanzado esta semana y que lleva el nombre de fantasía Nipper 38 en realidad se basa en un una pistola Bersa fabricada en Ramos Mejía

La Argentina no pudo abstraerse del furor mundial que produjo el lanzamiento de la entrega número 6 del exitoso videojuego Grand Theft Auto (GTA). Pero el juego trajo para los argentinos un componente especial. Es que una de las armas que utilizan los protagonistas de la saga está inspirada en una pistola que lleva el sello de la industria nacional. Se trata de la Bersa Thunder .380.

En el GTA 6, al igual que en versiones anteriores, las armas que aparecen llevan nombres de fantasía. Por ello, la pistola que portan en algún momento de la acción los protagonistas del videojuego, Lucía Caminos y Jason Duval, se llama Nipper .38.

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Pero los fanáticos de la saga con conocimientos de armería se dieron cuenta de que ese artefacto letal remitía al modelo de pistola Thunder .380 que se produce en la fábrica de Bersa, ubicada en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Lucía y Jason, protagonistas de GTA 6, con la pistola inspirada en la Bersa Thunder .380 Rockstar Games

Hay que destacar que en la página más consultada de GTA 6 se dice que la pistola Nipper .38 del videojuego tiene como inspiración la Bersa Firestorm .380. Esto es porque el modelo Thunder de la compañía argentina se vende en los Estados Unidos con el nombre de Firestorm. Es práctiamente el mismo tipo de arma con algunas diferencias de terminación adaptadas al mercado norteamericano.

“Diseño compacto, bajo peso, precisión y confiabilidad absolutas”, dice, acerca de la pistola Thunder el sitio oficial de Bersa, empresa que fue fundada en el año 1958.

El modelo Thunder se lanzó en la década del 90 y fue rápidamente un éxito de ventas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Esto, porque se trataba de una pistola confiable y reletivamente económica en relación a otras marcas fabricadas en Europa o en territorio estadounidense.

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El modelo Bersa Thunder .380 de industria argentina inspiróa la pistola Nipper .38 del GTA 6 Bersa

La contraparte menos feliz de este modelo Thunder es que una de estas armas, pero de calibre .32, fue la que se utilizó, el 1 de septiembre de 2022, en el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su domicilio de entonces, en Juncal y Uruguay.

Un galpon con gallinas

La historia de Bersa comenzó en un galpón de Ramos Mejía donde tres inmigrantes italianos trabajaban en lo suyo con la condición de “cuidar las gallinas” del dueño del lugar.

Estos tres personajes, de nombre Benso Bonadimani, Ercole Montini y Savino Caselli, comenzaron fabricando piezas de armas para otras compañías, hasta que un día decidieron dar el salto y crear su propia arma de puño.

La hermana de Benso fue la que sugirió el nombre de la flamante fábrica de pistolas. Se hizo tomando partes de los nombres de cada uno de los italianos que comenzaron con esta gesta industrial: Benso, Ercole y Savino: Bersa.

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Trabajadores de Bersa en 1960 Gentileza Bersa

Utilizaron como prototipo para crear un arma propia la Beretta M70. La desarmaron, copiaron las piezas y con la ayuda de cinco matriceros de la fábrica de máquinas de escribir Olivetti, que justo habían entrado en huelga en esa compañía, elaboraron los seis primeros modelos de la Bersa 60, el primer modelo de la fábrica.

El propio Benso Bonadimani, uno de los fundadores de Bersa, contó en una entrevista a LA NACION como llegó a comercializar esas primeros armas: “Yo tenía una moto Siambretta. Envolví las 5 pistolas con las páginas del diario La Razón y salí a andar. Agarré Avenida Rivadavia sin un destino cierto. Paré en la primera armería que vi, “Ángel Baraldo e Hijo S.A”. Entré y me presenté: ‘Señor, mire esto, son unas pistolas que hago con unos colegas, ¿le interesa?’. El tipo me miró y me preguntó: ‘¿Usted quién es?’. Recién ahí le dije mi nombre. ‘¿Bonadimani? ¿De Cologna Veneta?’, respondió. Era italiano, también, y resulta que había ido al colegio con mi hermana. Me dijo: ‘Nosotros somos mayoristas y compramos cantidades’. Y yo le respondí que si querían cantidades, iban a tener que invertir. Nosotros estábamos básicamente haciendo armas en un garaje...“.

Fábrica de armas y pistolas Bersa. Benso Bonadimani, socio fundador Tadeo Bourbon

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La proyección internacional de Bersa

Ese fue el comienzo de una historia que tiene ya 58 años. La empresa que empezó vendiendo a aquella armería las primeras seis pistolas, hoy tiene una actividad vigorosa. Fabrica más de 100.000 unidades por año, de las que la mayoría va al mercado externo y a las fuerzas de seguridad de la Argentina.

“Cada cinco minutos, los 365 días del año, en algún lugar del mundo se vende una pistola Bersa”, aseveran desde la compañía. Sus armas se exportan a 36 países, de los cuáles Estados Unidos es su mayor cliente.

De todas formas, siempre es bueno escuchar el consejo que le dio a este medio Manuel Pizarro, acutal CEO de Bersa: “Si bien nosotros las vendemos, insistimos con que las pistolas sean la última opción. Siempre”.

Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas del segundo trailer del juego Grand Theft Auto VI

La indudable proyección internacional de esta compañía argentina quedó cristalizada en su inclusión en el GTA 6, el producto de Rockstar Games que se ha convertido en un fenómeno global, disfrutado por millones de personas alrededor del mundo. Un tiro para el lado de la industria nacional.

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