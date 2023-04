Insultó a una moza y le respondieron como nunca se imaginó: “No sé por qué se lo tomó en serio”

escuchar

Prepararse y salir a comer a un restaurante con la expectativa de pasar una buena velada puede tener muchos obstáculos: que la atención sea mala, que la comida no cumpla con lo esperado o que las reservas se cancelen. Pero, estos ítems pueden agravarse si los clientes no respetan las normas del lugar y los empleados se ven obligados a protagonizar escenarios desagradables. Esto fue lo que realizó Jack Keith, de Ulverston, Cumbria, un adolescente que le dijo un comentario ofensivo a una moza que lo atendió y recibió el repudio de todos los presentes.

El hecho ocurrió en Karen’s Diner, el popular establecimiento australiano que ofrece una “experiencia gastronómica desagradable”, donde se le exige al personal que insulten a los comensales durante la hora de la comida. Según reveló el joven al Daily Mail, nunca esperó que lo echaran del sitio luego de realizar dicha acción porque es algo que suelen hacer los propios empleados. Sin embargo, no está establecido que este intercambio sea de igual forma.

El video del instante trascendió en las redes sociales y el primero en publicarlo fue el hermano de Jack en su cuenta de TikTok. En principio, se visualizó lo que pareció ser una broma consentida, pero todo cambió de color cuando el protagonista le hace una pregunta a la moza que la dejó atónita: “¿Cuántos años tenés, gorda?”.

Insultó a la moza y nunca imaginó la respuesta que recibiría

Ante sus dichos, toda la familia que acudió fue obligada a retirarse y pagar el ticket de 25 euros por los alimentos que consumieron. “Ustedes están afuera, todos, está en las reglas. Lo arruinaron. Las bromas no se extienden a la vergüenza corporal de cada persona”, fue lo que les dijo el gerente.

En diálogo con el citado medio, la madre de Jake explicó que habían viajado hasta Manchester para vivir esa experiencia y que al ingresar nunca leyeron las normas. “Cuando estás allí y ves la forma en que te hablan, te deja bastante conmocionado”, sostuvo.

En cuanto al instante en el que su hijo insultó a la trabajadora, explicó que la camarera “rompió” con su propio espacio personal: “Se encontraba en la cara de él y realmente no le gusta eso. No sale a buscar problemas y es bastante tranquilo”.

Por su parte, el adolescente de 17 años dijo que “fue una atmósfera muy ruidosa y había muchas cosas sucediendo”. Por otro lado, relató que también estaba acompañado por sus abuelos, quienes desconocían la manera en la que atendían a los clientes. “Algunos de los insultos que les dijeron fueron bastante del siguiente nivel. Karen’s Diner es una idea loca y probablemente no volvería”.

El instante en el que el joven insulta a la moza TikTok

En cuanto a la respuesta que le dio el gerente del local, dijo no estar conforme por la esencia que buscan recrear. Asimismo, aseguró que nunca esperó que los echaran por el comentario que hizo.

“Me sorprendió cuando nos dijo que teníamos que irnos. Pensamos que nos dirían que pagáramos las bebidas y luego nos volviéramos a sentar. Ella se lo buscó realmente porque no iba a decir nada después de que lo ella dijo sobre mí. No voy a decir algo y luego no ser capaz de soportarlo y empezar a llorar por eso. Simplemente, me reiría de eso y diría algo de vuelta”, manifestó.

Si bien admitió que el comentario fue en contra de las reglas preestablecidas, indicó que todo surgió en el momento: “Decía ‘no avergonzar al cuerpo’, pero no podía pensar en nada que mi insulto hubiera significado porque ella no estaba gorda, así que no sé por qué se lo tomó en serio’.

A pesar de las excusas y críticas, dijo que no está orgulloso por todo lo que se generó: “Fue solo un dicho en el momento y no soy una mala persona”. En esa línea, los usuarios de TikTok realizaron cientos de comentarios y dieron sus opiniones, que variaron entre los que estuvieron de acuerdo con la moza y los que defendieron a Keith.

Algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en la publicación TikTok

“El hecho de que se suponga que son camareras groseras no significa que puedas llamarlas gordas. Siguen siendo personas al final del día”; “Para ser justos, llamarla gorda es llevarlo a un nivel completamente nuevo”; “¿Cómo estás diciendo cosas así frente a tus abuelos? Son una familia rara” y“Es una broma, pero ella es sensible y no puede aceptar críticas al parecer”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

LA NACION