Star Wars: ¿aparecerá Grogu en las nuevas películas de la saga?

escuchar

Uno de los personajes que más se ganó a la audiencia y los fanáticos de la saga Star Wars es Grogu, el también conocido como “Baby Yoda”. Tras la noticia aún no confirmada oficialmente sobre una nueva trilogía de La guerra de las galaxias, muchos se preguntan si este pequeño, pero poderoso personaje, participará en las nuevas producciones. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? En esta nota te contamos todo.

Se filtró información importante sobre la saga Star Wars, y es que, al parecer, se estarían preparando tres nuevas películas que encabezarán una nueva trilogía de la famosa Guerra de las Galaxias.

Baby Yoda, figura central en The Mandalorian LA NACION

Las producciones que se preparan, según se pudo desprender de algunas respuestas que dio la producción en diferentes ferias de Star Wars, estarían dirigidas por James Ma n gold y otra por Dave Filoni.

Varios se plantean la duda de si acaso el adorado Grogu, apodado “Baby Yoda”, participará de estas producciones. Sobre esta interrogante, los directores John Favreau y Dave Filoni hablaron al respecto.

John Favreau, creador del personaje de Din Djarin interpretado por Pedro Pascal, señaló muy cautelosamente que el pasado y el futuro de uno de los personajes más queridos de la saga creada por George Lucas se explorará en algún momento.

“Todavía no sé de qué puedo hablar, pero ciertamente todo se está discutiendo. No sabemos mucho, eso es correcto. Sí, es por diseño, honestamente, porque es algo que George Lucas siempre decidió no revelar demasiado y creo que es parte de lo que hace que el personaje de Yoda siga siendo tan especial y único. Así que hemos elegido honrar eso hasta este punto”.

Por su parte, Dave Filoni fue más claro al afirmar que no exploraría el pasado y el futuro de Grogu en su película. “No, no lo creo. No para mí. Mando es su familia”.

En esta imagen difundida por Disney+, Grogu en una escena de la segunda temporada de "The Mandalorian". (Disney+ vía AP)

Se debe tener en cuenta que actualmente, la tercera temporada de The Mandalorian está en emisión en Disney+. Luego de que esta serie termine, recién los fanáticos tendrán que esperar hasta el verano para ver la serie de televisión sobre Ahsoka, en la que Hayden Christensen volverá a interpretar a Darth Maul.

Star Wars, conocida también en español como La guerra de las galaxias, es una franquicia y universo compartido de fantasía compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en la década de 1970, y producidas y distribuidas inicialmente por la cadena Fox y posteriormente por The Walt Disney Company a partir de 2012.

La trama de Star Wars describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una galaxia ficticia e interactúan con elementos como “la Fuerza”, un campo de energía metafísico y omnipresente que posee un “lado luminoso” impulsado por la sabiduría, la nobleza y la justicia y utilizado por los Jedi, y un “lado oscuro” usado por los Sith y provocado por la ira, el miedo, el odio y la desesperación.

La primera película de la serie, Star Wars: Episodio IV — Una nueva esperanza que fue producida por 20th Century Fox (1977), contó con actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew y David Prowse.

Son cientos los fanáticos de Baby Yoda Disney Plus

Aunque esta primera producción tuvo numerosas dificultades durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución y fue estrenada el 25 de mayo de 1977, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura popular, con una influencia que ha sido reconocida por numerosos cineastas.

El éxito de la primera película de Star Wars hizo que Lucas financiara dos secuelas más, Star Wars: Episodio V — El Imperio contraataca (1980) y Star Wars: Episode VI — Return of the Jedi (1983), que completaron la denominada “trilogía original” y a las que se incorporaron actores como Billy Dee Williams, Frank Oz e Ian McDiarmid.

Casi dos décadas después se estrenó Star Wars: Episodio I — La amenaza fantasma (1999), la primera cinta de una nueva trilogía de precuelas, a la que siguieron Star Wars: Episodio II — El ataque de los clones (2002) y Star Wars: Episodio III — La venganza de los Sith (2005).

Esta saga de Star Wars se centra en la historia antes de la primera trilogía. Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Samuel L. Jackson y Christopher Lee fueron algunos de los actores que se sumaron al reparto, en el que también participaron algunos actores de la trilogía original.

A finales de 2012 Disney adquirió Lucasfilm, productora de las seis películas anteriores, y anunció la realización de una tercera trilogía cinematográfica integrada por Star Wars: Episodio VII — El despertar de la Fuerza (2015), Star Wars: Episodio VIII — Los últimos Jedi (2017) y Star Wars: Episodio IX — El ascenso de Skywalker (2019), en la que nuevamente participó parte del elenco original junto con actores como Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac y Adam Driver.

El estudio es responsable también de la producción de un par de películas derivadas que abordan elementos del canon y se encargan de retratar el universo extendido de la franquicia Star Wars como son Rogue One (2016) y Han Solo (2018).

Además del ámbito cinematográfico, la franquicia Star Wars incluye una amplia variedad de productos tales como novelas, series de televisión, videojuegos, historietas, atracciones de parques temáticos, juegos de rol, de guerra o de miniaturas y juguetes, que componen una parte importante del conocido como “universo expandido”.

Cada año la marca Star Wars genera unos ingresos por la venta de sus productos en todo el mundo que ascienden a más de 24.000 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más exitosas de todos los tiempos, mientras que la recaudación de sus películas la posicionan como una de las series más taquilleras en la historia del cine.

El Comercio (Perú)