LA NACION CONTENT LAB
PARA CORRENTOSO LAKE & RIVER HOTEL
30 de junio de 2026
LA NACION CONTENT LAB PARA CORRENTOSO LAKE &
RIVER HOTEL
30 de junio de 2026
Invierno en
Correntoso:
un lugar y muchas formas
de vivir la Patagonia
En Villa La Angostura, donde el río Correntoso se encuentra con el lago Nahuel Huapi, Correntoso Lake & River Hotel propone una temporada de invierno atravesada por la nieve, el paisaje, la historia y la vida junto al lago.
Fundado en 1917, el hotel forma parte de la memoria de la Patagonia. Su edificio histórico, preservado y restaurado, conserva el vínculo original con el entorno: el río, el lago, el bosque y la cordillera. En invierno, ese paisaje adquiere otra profundidad y convierte cada estadía en una forma distinta de habitar la temporada.
Reserva Totoral:
la nieve desde el territorio
Frente al hotel se extiende Correntoso Reserva Totoral, un
territorio natural protegido que ocupa un lugar central dentro de la experiencia. Allí,
el invierno se vive desde una escala más íntima: el bosque nativo, los senderos, el río,
la nieve y la observación del entorno construyen una manera propia de acercarse a la
Patagonia.
Durante el invierno, Reserva Totoral permite recorrer sectores del bosque y descubrir paisajes que cambian con la nieve. Las caminatas y el trekking con raquetas ofrecen una experiencia directa con el territorio, en contacto con la vida silvestre y con la geografía natural que rodea al hotel. Esta dimensión convierte a Correntoso en mucho más que un punto de alojamiento: lo integra al paisaje y a una historia de conservación, hospitalidad y pertenencia al lugar.
El ski como parte central de la temporada
El ski en Cerro Bayo es uno de los grandes protagonistas del invierno en Villa La Angostura y forma parte natural de la estadía en Correntoso. La montaña propone días de nieve, vistas abiertas al lago Nahuel Huapi y actividades para distintos niveles de ski y snowboard. Durante las vacaciones de invierno, el hotel acompaña la experiencia de ski con servicios especiales para sus huéspedes, como traslados al cerro, Snowman en la montaña y Hot Chocolate al regreso. Así, la dinámica de la nieve se integra con el regreso al hotel, el descanso frente al lago y los espacios interiores que completan el día.
El regreso al lago
Después de la montaña o de una caminata por el bosque, la vida dentro del hotel cobra
protagonismo. El Spa & Herbal Hammam ofrece un espacio de bienestar para recuperar
energía, mientras que la piscina infinita in/out permite seguir en contacto con el
paisaje desde el agua.
El invierno en Correntoso tiene ese ritmo: naturaleza durante el día, regreso al lago por la tarde, fuego, vistas abiertas y una experiencia para el encuentro entre descanso, historia y entorno.
Gastronomía de invierno
La propuesta gastronómica acompaña el pulso de la temporada. En Restaurante Belluno y Wine Bar, los sabores de la región dialogan con una cocina de identidad patagónica y una cuidada selección de etiquetas. La gastronomía forma parte esencial de la experiencia Correntoso: completa el día de nieve, acompaña el regreso al hotel y suma una capa más al viaje, junto al paisaje y la hospitalidad.
Vacaciones de invierno en familia
Para las vacaciones de invierno, Correntoso presenta su Family Plan.
La propuesta incluye desayuno buffet, acceso al Spa & Herbal Hammam, piscina infinita in/out, Kid’s Club, traslados al Cerro Bayo, Snowman en la montaña, Hot Chocolate al regreso y un 20% de descuento en la segunda habitación.
Es una opción diseñada para familias que buscan combinar ski, naturaleza, descanso y servicios orientados a resolver la dinámica de la temporada.
Agosto y septiembre: otra forma de vivir el invierno
Después de julio, agosto y septiembre abren otra lectura del invierno patagónico. La nieve sigue presente en el paisaje, pero la temporada invita a sumar caminatas, experiencias en Reserva Totoral, navegaciones, gastronomía, bienestar y momentos de contemplación frente al lago. Correntoso permite vivir ese invierno desde un mismo lugar, con distintas formas de acercarse al entorno: la reserva, la montaña, el lago, el bosque, el spa, la cocina y la historia.