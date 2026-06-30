Reserva Totoral:

la nieve desde el territorio

Frente al hotel se extiende Correntoso Reserva Totoral, un territorio natural protegido que ocupa un lugar central dentro de la experiencia. Allí, el invierno se vive desde una escala más íntima: el bosque nativo, los senderos, el río, la nieve y la observación del entorno construyen una manera propia de acercarse a la Patagonia.

Durante el invierno, Reserva Totoral permite recorrer sectores del bosque y descubrir paisajes que cambian con la nieve. Las caminatas y el trekking con raquetas ofrecen una experiencia directa con el territorio, en contacto con la vida silvestre y con la geografía natural que rodea al hotel. Esta dimensión convierte a Correntoso en mucho más que un punto de alojamiento: lo integra al paisaje y a una historia de conservación, hospitalidad y pertenencia al lugar.